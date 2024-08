El PSOE solicita al Gobierno de Aragón ayudas urgentes por la "sequía extrema" que sufren zonas como la del Maestrazgo

ZARAGOZA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón ha presentado una iniciativa para solicitar al Gobierno de Aragón una línea de ayudas urgentes para el abastecimiento de agua tanto a los núcleos de población como a las explotaciones ganaderas, así como para el desarrollo de infraestructuras o el apoyo a otros sectores económicos que se están viendo afectados por la sequía, como los bares y los restaurantes.

Tras el rechazo que recibió por parte del PP y Vox otra propuesta para ayudar económicamente a las explotaciones ganaderas del Maestrazgo, el PSOE insiste y amplía el objeto de esas ayudas debido al "agravamiento" de una "sequía extrema" que amenaza especialmente a varias zonas de la provincia de Teruel y algunas comarcas zaragozanas.

Además de las líneas de ayudas dirigidas a los ayuntamientos y particulares afectados por la falta de agua, tanto de boca como para el ganado, la proposición no de ley también solicita aprobar una línea de apoyo a las diputaciones para realizar sondeos "de urgencia" en las zonas que están más afectadas por la sequía.

De hecho, el texto de la propuesta reconoce la labor de los bomberos de la Diputación de Teruel abasteciendo a los municipios de agua de boca, aunque asegura que es insuficiente e insta al Gobierno de Aragón a auxiliar a los afectos con ayudas en consonancia a las de otros gobiernos, como el valenciano. Y recuerda que en otras provincias aragonesas las diputaciones provinciales colaboran con los municipios.

La iniciativa socialista señala que, hasta el momento, el apoyo del Gobierno de Aragón ha sido "nulo" y que, esta falta de apoyo, contrasta con las medidas de la Generalitat Valenciana, que ha invertido 1,4 millones de euros para dotar de suministro de agua directamente a las explotaciones para la supervivencia de cerca de 80.000 animales.

"La extrema sequía que está sufriendo la comarca del Maestrazgo está afectando gravemente a más de 300 explotaciones ganaderas, la mayoría de vacuno en extensivo, pero también de ovino, caprino y porcino", ha explicado la socialista Mari Carmen Soler. . Ante la falta de agua, deben sufragar el transporte de agua hasta las granjas, además de invertir más en forraje debido a la escasez de pastos naturales. La diputada turolense Mari Carmen Soler, que defenderá esta propuesta en el próximo periodo de sesiones, ha asegurado que insisten porque "la situación es mucho más grave que en junio".

Por ello el PSOE plantea que el Gobierno de Aragón apoye, en coordinación con las diputaciones y los ayuntamientos, las medidas "para el transporte, la búsqueda de agua, la construcción de balsas y el respaldo económico a todos los sectores afectados", ha añadido.

RECHAZO EN JUNIO

El PSOE ya pidió en junio en las Cortes que el Gobierno autonómico activase ayudas económicas para el transporte de agua a las explotaciones ganaderas y para llevar a cabo inversiones en materia hidráulica, asegurando así el abastecimiento de agua. Lo hizo a través de una iniciativa que fue debatida en el Pleno y rechazada por PP y Vox, según ha recordado.

Además, también se solicitó la convocatoria de una línea de ayudas dirigida a los ayuntamientos para que puedan llevar a cabo obras de emergencia. De esta manera, se podría asegurar el abastecimiento de agua a la población y a las diversas actividades económicas gravemente afectadas por la sequía.

Mari Carmen Soler, que también defendió esa iniciativa, reprochó entonces al Gobierno de Aragón que no actuará con más rapidez ante la urgencia. "Necesitamos que actúe y lo haga rápido. Estamos a mitad de junio y aún no sabemos nada. No podemos permitir que la inacción y la falta de apoyo de Azcón sigan perjudicando a nuestros agricultores y ganaderos", dijo.