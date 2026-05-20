El PSOE se suma a la manifestación por la educación pública y critica la "privatización" del "desgobierno" de Azcón

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en la cabecera de la manifestación, junto a los líderes de otras formaciones políticas de la comunidad autónoma. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha participado en la manifestación celebrada este miércoles en Zaragoza en defensa de la educación pública, donde ha trasladado el respaldo socialista a la comunidad educativa y ha criticado el "afán privatizador y recortes" del "desgobierno" del presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón.

Alegría ha cargado contra Azcón en declaraciones a los medios de comunicación antes de sumarse a la protesta por las calles de la capital aragonesa para reprocharle que con un Gobierno "absolutamente desaparecido y paralizado solo salga de la parálisis para anunciar una privatización y concertación del Bachillerato".

"Ha sido pionero --ha dicho de Azcón--, nunca en la historia desde que Aragón tiene competencias --en Educación-- se había concertado el Bachillerato".

En este punto, ha lamentado que el Gobierno de Aragón impulse la concertación del Bachillerato mientras existen recursos públicos sin cubrir. "Hay más de 2.000 plazas públicas vacantes en los institutos y, pese a ello, Azcón ha decidido destinar recursos a la privatización del Bachillerato".

Para ejemplificar esta decisión, Alegría ha señalado que "es como si hubiera camas libres en el Hospital Miguel Servet y se destinaran fondos públicos a construir un nuevo hospital privado justo enfrente".

Asimismo, ha mostrado su rechazo a la política educativa del Ejecutivo autonómico y a los recortes impulsados por el PP: "Estamos aquí para defender una educación pública fuerte, de calidad y accesible para todos, frente a quienes apuestan por debilitarla".

"Vamos a estar al lado de la comunidad educativa que pide soluciones a cuestiones tan importantes como un segundo instituto en Monzón, un nuevo instituto en Parque Venecia en Zaragoza, un nuevo aulario en Pinseque y muchas otras necesidades de la escuela pública que, en ningún caso, están siendo una prioridad para este desgobierno de Azcón", ha expresado.

Además de Alegría, se han unido a la protesta numerosos representantes del PSOE en las Cortes de Aragón, como los diputados Jorge Pastor, Carmen Dueso, Óscar Galeano o Darío Villagrasa; en el Ayuntamiento de Zaragoza, entre ellos la portavoz del grupo municipal, Lola Ranera, y los concejales, Guillermo Ortiz y Horacio Royo; así como de otras instituciones aragonesas.