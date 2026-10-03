El PSOE-Teruel acusa a los diputados del PP de estar "al lado de los especuladores de vivienda"

El secretario general del PSOE Teruel y senador autonómico, Rafael Guía, en el centro - PSOE TERUEL

TERUEL 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Teruel y senador autonómico, Rafael Guía, ha acusado a los parlamentarios aragoneses del Partido Popular en el Congreso de los Diputados de colocarse "al lado de los especuladores y de los fondos buitre en vez de al lado de la gente corriente" con su voto negativo a los dos decretos de vivienda que decayeron este viernes.

Guía ha apuntado a la "responsabilidad" de los gobiernos autonómicos y locales en manos de los 'populares', recordando que la vivienda es una de sus competencias y "no están dando respuestas y soluciones" a la crisis habitacional.

Ha afirmado que la postura que ha tomado el PP y los diputados turolenses y aragoneses en la Cámara Baja "no extrañó a nadie" porque "nunca están al lado de la gente en las crisis". Tampoco, ha dicho, en el tema de la vivienda pues, ha asegurado, "defienden que es un negocio y no un derecho, el quinto pilar del Estado de bienestar".

"Que nadie olvide qué institución ejerce las competencias de vivienda, cuyo ejercicio está en manos del gobierno autonómico y los locales. Y que nadie diga que el Gobierno de España no ha hecho o intentando hacer su papel, que es implantar un nuevo marco regulatorio que piense más en los derechos de los inquilinos y las personas vulnerables", ha emplazado.

DATOS

Guía ha puesto como ejemplo de mercado inmobiliario "tensionado y sin soluciones habitacionales" a la ciudad de Teruel donde, ha dicho, apenas hay 16 pisos de alquiler a largo plazo en las plataformas habituales "y solo un par por debajo de los 700 euros".

Ha recordado que en un año los precios de la vivienda se han encarecido un 46,8% sin que el Gobierno de Aragón ni el Ayuntamiento intervengan.

"Lanzan el mantra de que hay que construir vivienda con un Plan General de Ordenación Urbana paralizado y sin soluciones, con las viviendas de uso turístico disparándose en 586% en apenas 5 años y una promoción semi pública de 106 viviendas que se eterniza en el tiempo y que no es ninguna solución de futuro, negándose a aplicar las medidas de la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez que sí funcionan en otros lugares", ha explicado el secretario general del PSOE turolense poniendo de ejemplo la declaración de zonas tensionadas o la intervención en el mercado.

"EL DESPRECIO A LA GENTE"

Guía ha relacionado "el desprecio a la gente" de quienes este viernes aplaudieron en el Congreso de los Diputados cuando decayeron los decretos con medidas para facilitar el acceso a la vivienda, con el comportamiento "lamentable" del presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Joaquín Juste, ante los bomberos en huelga indefinida.

"Es el mismo patrón, la misma forma de ser", ha destacado el senador socialista relacionando directamente "la soberbia y el desdén" con la forma de ejercer la política de los representantes del PP. "Azcón, Juste y Buj no son tan diferentes, nunca están al lado de la gente corriente cuando se les necesita", ha sentenciado reafirmando la exigencia de que el presidente de la Diputación de Teruel se disculpe con los bomberos y dimita por una actitud "impropia e incompatible" con sus funciones en la DPT.

Guía ha puesto el acento en el "silencio instalado en el PP" sobre este asunto, "con lo rápido que salen a pedir explicaciones y dimisiones a todos los demás", calificando el "silencio" tanto del presidente del Gobierno y del PP aragonés, Jorge Azcón, como de la presidenta del PP turolense, Emma Buj, como "cómplice y muy preocupante". "Lanzan el mensaje de que están de acuerdo con el trato recibido por los bomberos el pasado miércoles. Y eso les inhabilita como cargos públicos", ha dicho.

Además, el líder de los socialistas turolenses ha interpelado a los socios de gobierno del PP en la institución provincial, Teruel Existe y PAR, a quienes ha pedido una respuesta "contundente" ante el comportamiento del presidente.

"El seguidismo al presidente en la desastrosa negociación con los bomberos, la falta de reacción ante los problemas del Servicio denunciados por el PSOE desde hace tiempo, la negativa a poner en marcha las soluciones propuestas por nuestro grupo el pasado miércoles, les convierte igualmente en cómplices de la situación", ha recalcado.