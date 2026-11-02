El PSOE Teruel centrará su campaña en los logros del gobierno progresista y en favor de la convivencia

Reunión del Comité Electoral del PSOE Teruel. - PSOE TERUEL

TERUEL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Teruel desplegará una campaña electoral que destaque los logros del Gobierno progresista de Pedro Sánchez frente a "los discursos catastrofistas" de la coalición PP-Vox. También será una campaña "militante en favor de la convivencia" para "desmontar el recurso al miedo" con el que, aseguran, pretenden inventar una realidad "que no existe".

El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha pedido al comité electoral esgrimir "sin complejos" los muchos datos "que demuestran que la España de 2026 es mejor que la de 2018" ante quienes dicen lo contrario. "Están enfadados constantemente porque ampliar derechos a la mayoría supone también quitar privilegios a quienes defienden, a los más poderosos, que en España o en el exterior, son sus amos y que, además, trabajan a destajo en distintos frentes para que naufrague cualquier proyecto progresista", ha defendido Guía afirmando que en el PSOE "solo nos debemos a la mayoría de la gente".

Entre esos datos "que matan el relato de una derecha y una ultraderecha que ya son lo mismo", el secretario general del PSOE Teruel ha destacado los 22,7 millones de personas que están hoy afiliados en la Seguridad Social: "En España hoy trabaja más gente que nunca y el paro está en los valores más bajos". Además, Guía ha defendido las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez en estos últimos años, "pese a las zancadillas de PP y Vox desde el Congreso o desde la gestión de las comunidades autónomas".

Ha destacado la reciente aprobación de 201 millones de euros para construir 2.500 viviendas destinadas al alquiler asequible o la aprobación de una Ley de Vivienda "que demuestra funcionar donde se aplica". El dirigente del PSOE Teruel ha comparado la evolución de los precios a la baja sobre la compra y el alquiler en el País Vasco, dónde se aplica la Ley de Vivienda del Gobierno de España, con los constantes récords de precios al alza en Aragón y en la provincia de Teruel, vinculándolo a la negativa del Gobierno PP-Vox a aplicar los instrumentos que propone ese texto.

"Y no tienen más motivo que el ideológico: les da igual la gente, solo miran por sus intereses electorales y por los particulares, los de sus amigos", ha insistido Guía. A raíz de este ejemplo, el secretario general del PSOE Teruel ha pedido "desmontar con datos todos y cada uno de los bulos de los que se nutren las campañas de PP y Vox". Así, ha afirmado que es común ya inventarse "escenarios que no existen", refiriéndose concretamente al supuesto colapso de un sistema de pensiones "que hoy tiene muchos más recursos de los que dejó el Gobierno de Mariano Rajoy". "Lo hacen para justificar sus pretensiones privatizadoras", ha apuntillado.

Además, Rafael Guía ha señalado que tanto PP como Vox "intentan convencernos de que hacen lo que no han hecho nunca". Ha puesto de ejemplo su "supuesta" defensa al sector agrícola y ganadero, "cuando PP y Vox han votado en contra de todas las medidas de ayudas que ha propuesto el Gobierno de España y que, en el caso de Aragón, no han articulado ayudas directas ante las consecuencias de la guerra del Golfo Pérsico".

PROMOVER LA CONVIVENCIA Y LA EMPATÍA

Por la convivencia aparte de defender "los datos frente a los relatos", el PSOE Teruel quiere una campaña que promueva y valore "la convivencia y la empatía" frente "a los discursos del odio" que abandera Vox y a los que se está sumando un PP "que está cruzando sin problema alguno todas las líneas rojas".

"Quieren presentarnos como enemigos y no como adversarios. Juegan la carta de la deshumanización, de la exageración, de la mentira, para provocar el cabreo y la indignación, que es la gasolina con la que se mueven", ha dicho el secretario general.

Para Guía es también absolutamente necesario rechazar los "señalamientos generales a los inmigrantes o al diferente" con acusaciones que rallan "el delito de odio" y que son "absolutamente infundadas". Así, ha lamentado que en el último pleno de las Cortes de Aragón el PP se sumara a Vox en la aprobación de una proposición no de ley que acusaba directamente a los migrantes "del colapso de los servicios públicos".

"Cuando quienes colapsan los servicios públicos son los propios PP y Vox con sus políticas privatizadoras y de asfixia de la educación o la sanidad, para trasladar el dinero público directamente a las arcas de empresas privadas", ha afirmado.

Para el secretario general del PSOE Teruel, un caso paradigmático del "racismo y los prejuicios" basados exclusivamente en el origen o en el color de la piel que promueve Vox ante la indiferencia del PP es el de los refugiados africanos acogidos en un hotel de Mora de Rubielos. Allí, ha recordado, el líder de Vox en Aragón, el vicepresidente del Gobierno de Azcón Alejandro Nolasco, llegó a predecir "violaciones y machetazos" que, por supuesto, nunca se hicieron realidad.

"Y la integración de los migrantes en la zona está siendo un caso de éxito", ha asegurado Guía. Antes del comienzo de la campaña electoral, los socialistas turolenses han organizado un intenso programa de reuniones, talleres y jornadas abiertas con distintas entidades y asociaciones para, por un lado, radiografiar la situación actual y, por otro, evaluar las decisiones tomadas en cuanto a la legislación, tanto desde el Gobierno de España como desde la Comunidad Autónoma.