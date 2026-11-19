Los candidatos del PSOE Teruel al Congreso y el Senado, Herminio Sancho y María José Villanueva. - PSOE

TERUEL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Teruel ha apostado por seguir descentralizando servicios y sedes administrativas fuera de las grandes ciudades, especialmente en zonas con grave riesgo de despoblación, como ya ha hecho el Gobierno de España de Pedro Sánchez en distintas provincias españolas, también en la de Teruel con la puesta en marcha del Centro de Competencias Digitales de Renfe, con 44 puestos de trabajo, y la próxima instalación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA), para el que se prevén unos 300 empleos.

Así lo han trasladado este jueves los números 1 en las listas del PSOE al Congreso y de Senado de Progreso por Teruel en una mesa informativa, situada en el mercado ambulante de la capital, destacando que la medida no solo forma parte expresa del programa electoral del Partido Socialista sino que, además, ya se ha demostrado "que existe voluntad política" para su desarrollo.

El candidato al Congreso Herminio Sancho ha realzado esta apuesta por la descentralización "que ya es una realidad frente a las promesas continuas nunca realizadas de otros Gobiernos y partidos que hablan mucho de de lucha contra la despoblación pero hacen bien poco".

Por su parte, la candidata al Senado María José Villalba ha destacado este "compromiso" de los Gobiernos de Pedro Sánchez "con los territorios despoblados de la España interior". Ha dicho que el objetivo de la descentralización es "potenciar y desarrollar estas zonas económicamente y, a la vez, fomentar la cohesión territorial".

Tras la primera muestra que supuso la creación del Centro de Competencias Digitales de Renfe en la capital de la provincia, Villlaba ha destacado la importancia de la instalación en el Aeropuerto de Teruel del CIEMA, con una inversión del Ministerio de Defensa de unos 42 millones de euros y la creación de unos 300 puestos de trabajo directos e indirectos.

"Indudablemente es un espaldarazo para la provincia de Teruel y para el Aeropuerto de Teruel. Es una estrategia que nos va a permitir atraer más inversiones y generar empleo para nuestros jóvenes de calidad en torno al sector aeronáutico y de defensa", ha explicado Villalba, asegurando que el compromiso "sigue adelante" y que un Gobierno presidido por Pedro Sánchez "seguirá avanzando en políticas que pongan a los territorios de interior en el mapa del desarrollo económico y social".

CENTRO DE PROTECCIÓN CIVIL

La candidata socialista al Senado también ha querido hacer referencia a un proyecto que, creen en el PSOE Teruel, "encajaría perfectamente en los objetivos de estas políticas de descentralización" y que supondría "un revulsivo" para un territorio especialmente despoblado como es la Comarca del Maestrazgo.

Así, ha apuntado que podría haber sido una realidad si los Gobiernos de Aragón presididos por Jorge Azcón "hubieran tenido voluntad política" para desarrollar un centro que ha definido como "pionero" y cuya gestión se inició durante el último gobierno presidido por Javier Lambán y de acuerdo a la Comarca del Maestrazgo y el Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid.

Los socialistas han recordado, durante un acto de campaña celebrado en Cantavieja, que ya hubo un primer contacto con el Gobierno de Pedro Sánchez, en 2021, que dió el visto bueno a una iniciativa que debería contar obligatoriamente con la colaboración interinstitucional, de acuerdo al reparto de competencias. De hecho, el FITE incluyó una primera partida de 125.000 euros para desarrollar el proyecto que caducó en diciembre de 2024 sin ejecutarse.

Aunque a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón se aprobó una proposición no de ley por unanimidad, que instaba al Gobierno de Azcón a retomar el proyecto y que el presidente de la Comarca y alcalde de La Iglesuela del Cid se reunió con el consejero de interior Roberto Bermúdez de Castro, el Ejecutivo autonómico no ha tomado iniciativa alguna al respecto.

El candidato al Congreso, Herminio Sancho, también ha hecho referencia durante su intervención en la mesa informativa al anuncio del Gobierno de Aragón de interponer un recurso contencioso- administrativo contra el Real Decreto del Gobierno de España que regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.

Sancho ha exigido al presidente aragonés, Jorge Azcón, que abandone su "sectarismo ideológico" y permita declarar a la ciudad de Teruel y otros municipios turolenses como zonas de mercado residencial tensionado para facilitar el acceso a la vivienda y contener los precios del alquiler.

"Lo que está haciendo el Gobierno de Azcón es renunciar no solo a los 20 millones que vendrían para las tres capitales, renunciar también al dinero que vendría para otros pueblos de la provincia de Teruel que son zonas tensionadas porque también tenemos un problema en el mundo rural", ha dicho Sancho mostrándose "cabreado" porque "no quiera de ninguna manera aplicar la Ley de Vivienda y que la gente tenga acceso a una vivienda más barata".

Ha observado que desde que gobiernan PP y Vox, el precio de la vivienda pública en Aragón ha aumentado un 25% "mientras que donde se aplica la Ley de Vivienda del Gobierno de España se ha reducido el precio de la vivienda y de alquiler, son datos reales". Además, ha defendido que las viviendas protegidas mantengan esa condición de forma permanente: "queremos vivienda de principio a fin pública".

Sancho ha reprochado a los Gobiernos del PP y Vox que en materia de vivienda "se comportan como el perro del hortelano" porque "no dejan ni regulan, ni permiten que otros regulemos". "Sobran los motivos para pedir el voto a toda la gente moderada de Teruel", ha concluido.