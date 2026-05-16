Publicada la convocatoria para mejorar las áreas industriales de la Comunidad

Las ayudas pueden solicitarse en el plazo de un mes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado la convocatoria del plan de ayudas para la mejora y modernización de áreas industriales de Aragón con un presupuesto inicial de 1,3 millones de euros ampliables si hay disposición presupuestaria. El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a partir de este sábado.

Entre las cuestiones subvencionables están la pavimentación de calzadas y aceras, la mejora de la señalización, la implementación de infraestructuras de seguridad como vallados perimetrales o cámaras o la sustitución de luminarias por otras más eficientes.

También está previsto que se puedan usar los fondos para realizar gasto corriente en acciones de promoción y difusión de los propios polígonos o incluso contratar empresas de seguridad, entre otros gastos.

El período para que titulares y gestores de áreas industriales realicen las actuaciones objeto de las ayudas comienza el 1 de octubre de 2025 y se extiende hasta el 20 de octubre de 2026, ambas fechas inclusive.

CONVOCATORIA DE 2025

La convocatoria de 2025 tuvo 16 beneficiarios de todo el territorio. Con estas ayudas se han acometido proyectos como la pavimentación de parte del paseo Torremata dentro del polígono de Alagón, se han realizado actuaciones en zonas con hundimientos en el polígono de Tamarite de Litera o se ha procedido a la sustitución de una tubería y repavimentación en el polígono de Sarrión.