El puente de Piedra se reabre al tráfico tras retirar los elementos de la estructura "Ring de Luxe"

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El puente de Piedra se ha reabierto al tráfico rodado de autobuses y taxis después de que se hayan retirado los elementos que se habían comenzado a instalar para dar soporte a la intervención artística "Ring de Luxe", con motivo de la II edición de Hola Primavera, que se ha aplazado al próximo fin de semana.

Este jueves se había comenzado a instalar el "Ring de Luxe" en el puente de Piedra, pero se ha tenido que paralizar ante las condiciones meteorológicas adversas de lluvia y viento.

"Es el viento el que nos va a marcar si realmente se puede poner o no. En todo momento, siempre va a primar un criterio de seguridad y, por lo tanto, no vamos a poner en riesgo por un anillo o por cualquier otra cuestión. Si técnicamente se puede y las condiciones climatológicas lo permiten, pues lo pondremos. Y si no, pues esperaremos a que las condiciones climatológicas lo permitan para poder ponerlo", ha comentado la alcaldesa, Natalia Chueca.

"Ring de Luxe" está realizada por el dúo artístico berlinés Plastique Fantastique, es de gran formato e invita al público a sumergirse en una experiencia inmersiva que fusiona arte, arquitectura y sensaciones.

La instalación es una gran alianza dorada que da la bienvenida a la primavera conectando las dos orillas de la ciudad y evocando la elipse que dibuja la Tierra, con su movimiento de translación, alrededor del Sol marcando según su posición el Equinoccio de Primavera.

Celebra la llegada de esta estación como un momento de transformación de la naturaleza, de la ciudad y de las personas. Anteriormente, la instalación ha protagonizado la Noche en Blanco de París en 2023 y en 2011 en el Kulturfestival de Berlín.