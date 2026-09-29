El puente de Piedra de Zaragoza se corta al tráfico este miércoles para el análisis de la estructura con drones

Archivo - El puente de Piedra se corta al tráfico este miércoles para el análisis integral con drones de la estructura - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del ambicioso Plan de Puentes, inicia este miércoles, 30 de septiembre, los trabajos de análisis estructural y topográfico del puente de Piedra. Esta operación, altamente especializada, requerirá el corte total al tráfico rodado y peatonal --de 10.00 a 17.00 horas-- tanto en el puente como en algunas zonas anexas, por motivos de seguridad ligados a los vuelos de drones que se emplearán.

En la afección relativa al autobús urbano, durante esas horas, las líneas 28, 32, 35, 36 y 39 se desviarán para cruzar el río por el puente de Santiago o por el puente de Hierro.

"La intervención, dentro del Plan de Puentes de la ciudad, se enmarca en la asistencia técnica destinada a la redacción del anteproyecto de rehabilitación integral del puente de Piedra, que fue adjudicada a la empresa Bigantec Consultoría por un presupuesto de 40.197,41 euros, IVA incluido", ha recordado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

"El puente de Piedra, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), requiere un tratamiento acorde a su enorme valor patrimonial y arquitectónico", ha recordado Serrano. Por ello, este miércoles se desplegará una aeronave no tripulada (UAS) DJI Matrice 350 RTK, equipada con un sensor LiDAR y una cámara RGB.

"El objetivo es obtener una nube de puntos tridimensional de alta densidad y documentación fotográfica de máximo detalle", ha explicado el consejero municipal.

Esta tecnología permitirá a los técnicos elaborar un modelo digital georreferenciado de todo el puente y sus estribos, apoyándose en la red de vértices topográficos del Ayuntamiento de Zaragoza para su perfecta ubicación espacial.

Gracias a este modelo, se realizará una inspección exacta para identificar y valorar diversas patologías como el desgaste general de la sillería; las fisuras en la estructura; la vegetación, el aterramiento y la socavación en los zampeados de las pilas; la erosión, el desgaste y el desprendimiento de sillares en el muro del estribo izquierdo (aguas abajo); y la planificación y proyecto integral del puente.

El desarrollo de este contrato cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses hasta la entrega de los proyectos y la planificación de los trabajos se estructura basándose en las patologías detectadas durante las inspecciones municipales, con el fin de redactar un anteproyecto cuyas futuras obras de reparación integral han sido valoradas de forma preliminar y aproximada en 750.000 euros, IVA incluido.

SEGURIDAD PERIMETRAL DURANTE LOS VUELOS

Para ejecutar estos vuelos de análisis con totales garantías, es necesario crear un área de seguridad libre de personas ajenas a la operación.

Por este motivo, este miércoles 30 de septiembre, en la franja horaria de 10.00 a 17.00 horas y limitado a los periodos efectivos de vuelo, se procederá al corte total del puente al tráfico de vehículos y peatones.

El perímetro de seguridad exige la delimitación efectiva mediante vallado, balizamiento y control de accesos en los sectores adyacentes del paseo de Echegaray y Caballero, el paseo de la Ribera y las propias riberas del río Ebro bajo la estructura.

El Ayuntamiento ha programado esta intervención antes de las Fiestas del Pilar, puesto que durante las celebraciones se instalan elementos decorativos y puestos sobre el puente que impedirían la correcta toma de datos LiDAR. En caso de que la meteorología impida el despegue, se habilitarán otras fechas alternativas.

ANÁLISIS COMPLETO DEL PUENTE

Dada su condición de BIC, el proyecto exige la elaboración de un informe técnico detallado que servirá para realizar consultas previas a la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón, documento en el que se describirán las actuaciones de reparación y su forma de ejecución.

Además, el anteproyecto no solo abordará la propia estructura física, sino que contará obligatoriamente con un estudio de movilidad del entorno para prever y minimizar la afección de las futuras obras al tráfico actual de vehículos y peatones.

Asimismo, se redactará un anejo específico para la mejora de la iluminación ornamental del puente, que incluirá cálculos luminotécnicos, cálculos eléctricos y de eficiencia energética.

En el desarrollo del anteproyecto también se prestará especial atención a la zona de nidificación del vencejo común 'Apus Apus' y del vencejo pálido 'Apus pallidus', especies protegidas que habitan en las grietas generadas en los sillares del puente.

Se elaborará un mapa donde se registren los nidos existentes y se redactará un anejo con los procedimientos concretos a seguir para la protección y conservación de esta avifauna durante las futuras obras de rehabilitación.

PLAN DE PUENTES PROACTIVO Y RIGUROSO

El Plan de Puentes del Ayuntamiento de Zaragoza se consolida como una estrategia rigurosa y proactiva para garantizar la seguridad, el mantenimiento preventivo y la puesta en valor del patrimonio civil de la capital aragonesa.

Impulsado por el área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, este ambicioso programa especial ha dado un paso definitivo con la adjudicación de los cuatro lotes destinados a la redacción de proyectos específicos de intervención integral.

Esta iniciativa complementa el trabajo constante del Servicio de Conservación de Infraestructuras, ya que, tal y como ha explicado Víctor Serrano, "los puentes y este tipo de estructuras similares, que son 131 repartidas por toda la ciudad, se revisan de forma constante con inspecciones periódicas, pero ahora queremos realizar un programa especial de dichos puentes con el objeto de mejorar y realzar su estado y obtener la redacción de un proyecto de intervención integral especializado para cada uno".

La metodología de trabajo de este plan destaca por su alto nivel de especialización y se estructura en dos grandes fases operativas. En un primer momento, las empresas adjudicatarias están llevando a cabo inspecciones especiales que incluyen el uso de tecnología de vanguardia, como drones, medios acuáticos o equipos de elevación, además de la realización de pertinentes ensayos 'in situ' y de laboratorio.

A partir de estos diagnósticos técnicos y precisos, la segunda fase consistirá en la redacción de los proyectos constructivos, los cuales definirán las obras de reparación necesarias, la afectación y reposición de servicios públicos y privados, como el abastecimiento de agua o el saneamiento, y la coordinación obligatoria con organismos como la Confederación Hidrográfica del Ebro, Adif o el Inaga.

OTRAS MEJORAS

Más allá de la consolidación estructural, el plan municipal incorpora una visión estética y de sostenibilidad para realzar estas infraestructuras como verdaderos símbolos de identidad urbana.

En este sentido, todos los proyectos adjudicados incluyen el mandato de diseñar propuestas de mejora para la iluminación, tanto funcional como ornamental.

Con esta medida, el Consistorio busca optimizar el consumo eléctrico basándose en criterios de eficiencia energética, puesto que en todos los proyectos "se van a incluir las propuestas de mejora de la iluminación ornamental y funcional para optimizar la actual iluminación buscando la eficiencia energética, sin olvidar la estética para realzar el valor del patrimonio que suponen los puentes", según ha detallado Víctor Serrano.

Los equipos redactores definen la reparación integral del puente de Piedra, la modernización y protección del puente de Hierro, y la adecuación estructural del puente de la carretera de Cogullada que salva el ferrocarril.

Asimismo, el plan también contempla el análisis pormenorizado y las soluciones técnicas para revitalizar la vanguardista pasarela del Voluntariado y la pasarela sobre la desembocadura del río Huerva en el Ebro.