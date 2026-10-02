Puerto Venecia y AM Live ponen en escena el musical 'La Nueva Cenicienta sobre Hielo'

La producción, de 60 minutos de duración y dirigida a todos los públicos, reúne interpretación, música, danza y patinaje. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) - Puerto Venecia acogerá del 21 de noviembre al 10 de enero el estreno en España de 'La nueva Cenicienta sobre Hielo', una producción de la compañía portuguesa AM Live que combina teatro, música cantada en directo, danza y patinaje sobre hielo.

La llegada a Zaragoza supone además el debut de AM Live en España, después de 13 años desarrollando este tipo de producciones en Portugal. Durante este tiempo, sus espectáculos han reunido a 1,25 millones de espectadores, con títulos como 'La Sirenita sobre Hielo' o 'El Cascanueces sobre Hielo'.

En esta ocasión, la compañía propone una reinterpretación contemporánea de Cenicienta. Frente al relato tradicional, la protagonista toma las riendas de su propia historia, elige su camino y decide su futuro. A partir de esta nueva mirada, el espectáculo aborda cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres y la confianza en uno mismo, acercando el conocido cuento a las nuevas generaciones.

La producción, de 60 minutos de duración y dirigida a todos los públicos, reúne interpretación, música, danza y patinaje en una puesta en escena concebida específicamente para desarrollarse sobre hielo. El elenco contará con actores procedentes de distintos puntos de España y también con participación local.

Para albergar las representaciones se instalará en Puerto Venecia una carpa temática construida específicamente para el espectáculo, que estará climatizada y contará con visibilidad desde todos sus puntos, aseos interiores y acceso para personas con movilidad reducida.

Gracias a esta colaboración con AM Live, Puerto Venecia acerca a la ciudad una propuesta exclusiva que convierte la visita en una experiencia memorable, consolidando su compromiso de ofrecer planes únicos y momentos compartidos para disfrutar en familia Las entradas estarán disponibles próximamente a través de la web oficial de 'La nueva Cenicienta sobre Hielo'.

SOBRE PUERTO VENECIA

Actualmente, el shopping resort es el complejo comercial más grande de España --con 600.000 metros cuadrados de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA)-- y uno de los más grandes de Europa. El centro roza el 100% de ocupación, con más de 240 locales, de los cuales el 25% son emprendedores de Aragón que son parte de Puerto Venecia con su propia marca o a través de franquicias.

El complejo comercial combina la mayor selección de marcas y establecimientos, con una oferta gastronómica diversa, con más de 40 restaurantes muchos de ellos en zonas exteriores. Además, Puerto Venecia se mantiene como uno de los líderes del sector alcanzando los 20,7 millones de visitantes al año y ha sido reconocido como uno de los tres centros más influyentes de MAPIC en la categoría 'Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years' en 2025.