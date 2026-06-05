Puerto Venecia celebra la Semana del Medioambiente junto a Fundación Saica. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Puerto Venecia celebra esta semana, hasta este sábado, junto con Fundación Saica, la Semana del Medioambiente, con una programación pensada para que visitantes de todas las edades puedan conocer de manera práctica cómo pequeños gestos contribuyen a un entorno más sostenible.

Entre las actividades para adultos que requieren reserva, a través de la web del centro, que tendrán lugar en la plaza de las Palmeras, se encuentran el 'Repair café' con Herco, dedicado al diagnóstico y reparación de pequeños electrodomésticos; la actividad 'Dale la vuelta a tu armario' con Eva del Ruste, donde los participantes transforman prendas en desuso; el taller upcycling con Lara Marín, para crear fundas de libros o bolsos a partir de fundas nórdicas, y el taller de joyas con Rosa, centrado en la fabricación de bisutería a partir de plásticos reciclados.

Por su parte, los más pequeños disfrutan estos días de actividades de acceso libre como 'Aprende a reciclar', un aprendizaje lúdico sobre reciclaje con tablero dinámico, que se desarrolla en la planta alta de la galería comercial, entre Zara y Apple, y 'Construye tu laberinto', donde participan en la construcción de laberintos con cartón reciclado.

También pueden participar en otras actividades que requieren reserva previa, como 'Siembra vida' con Gardeniers, un taller de plantación y cuidado de plantas para llevar a casa --en el pasillo entre Sprinter y Fnac-- o las visitas botánicas, recorridos guiados por la biodiversidad del centro comercial --punto de encuentro en el Punto de Atención al Cliente--.

Desde 2013 hasta 2025, Puerto Venecia ha logrado reducir su consumo eléctrico de casi 2 millones de kWh. En cuanto al uso del agua, se ha conseguido un ahorro de más de 47.000 metros cúbicos, una cantidad que llenaría 900 piscinas. Las placas fotovoltaicas han producido en estos años más de 5,7M de Kw.h, equivalente al consumo anual de más de 1.400 hogares.

La huella de carbono, calculada desde 2021, se ha reducido en 19,4 toneladas de CO2, reflejando un avance continuo en la gestión responsable de recursos.

En materia de residuos, el porcentaje de reciclaje ha pasado del 36% en 2013 al 51% en 2025, llegando a recuperar más de 24 Tn de ropa en 2025, consolidando la estrategia del centro hacia un modelo más eficiente y consciente del impacto ambiental.

MEDIDAS SOSTENIBLES

Además, el centro sigue consolidando su posición como referente en sostenibilidad y responsabilidad medioambiental al revalidar el pasado año la doble calificación de 'Excelente' que otorga el prestigioso sello BREEAM en su modalidad En USO, que obtuvo por primera vez en noviembre de 2021.

Este reconocimiento, que mide el grado de sostenibilidad de los edificios, ha vuelto a destacar a Puerto Venecia como el complejo comercial mejor puntuado de Aragón.

Por otra parte, numerosos operadores del centro han adoptado medidas sostenibles en sus establecimientos, integrando prácticas que fomentan la economía circular y el cuidado del entorno.

Algunas marcas, como IKEA, Decathlon, The Body Shop o Apple, facilitan la reutilización mediante la recompra de productos, la reparación de artículos o el rellenado de envases.

Otros comercios, como El Corte Inglés, Lefties, GAME, Silbon, Okaïdi o Nike, ponen a disposición de los clientes puntos de recogida de ropa, calzado o dispositivos electrónicos, impulsando la reutilización y el reciclaje.

Asimismo, empresas como Natura, Milbby o Lush desarrollan iniciativas de carácter educativo, creativo y solidario relacionadas con la sostenibilidad.