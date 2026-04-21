Puerto Venecia se convierte en una pequeña ciudad para que los niños descubran el mundo de las profesiones. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia ha puesto en marcha este martes, y hasta el 2 de mayo, una nueva propuesta dirigida al público infantil y familiar con 'Mini City', una iniciativa desarrollada en colaboración con el Colegio Montessori de Zaragoza que transformará el centro comercial en una mini ciudad a escala infantil.

A través de esta experiencia, los niños podrán acercarse de forma lúdica a diferentes profesiones y experimentar cómo sería desempeñar distintos oficios en un entorno adaptado a su medida, ha informado Puerto Venecia.

Médicos, peluqueros, cocineros o bomberos serán algunas de las profesiones que podrán descubrir mediante actividades pensadas para fomentar la curiosidad, la participación y la imaginación.

La propuesta se apoya en el juego de roles, el aprendizaje experiencial y distintas dinámicas creativas, con el objetivo de ofrecer una actividad en la que el juego se convierta también en una herramienta para explorar, aprender y desarrollar habilidades sociales.

Con esta iniciativa, Puerto Venecia suma una nueva experiencia a su programación familiar, pensada para que los más pequeños disfruten de un espacio en el que divertirse mientras se acercan, de forma natural y participativa, al mundo que les rodea.

La actividad será de acceso libre, sin necesidad de reserva previa, y la participación se realizará por orden de llegada. La ciudad infantil podrá visitarse del 21 de abril al 2 de mayo.

Los días 24, 25 y 26 de abril y 2 de mayo la actividad contará horario de mañana y tarde de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los días 21, 22, 27, 28 y 29 de abril la actividad se desarrollará en 17.00 a 20.30 horas --el 22 y 29 de abril iniciará a las 17.30 horas--.

Además, se reservará una sesión para Fundación Atención Temprana, dentro del enfoque inclusivo del centro comercial, como parte de su proyecto de concienciación en el Mes del Trastorno del Espectro Autista (TEA), reforzando el compromiso de Puerto Venecia con la diversidad, la inclusión y la sensibilización social.