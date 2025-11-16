Puerto Venecia desvela su nueva imagen de marca en un espectacular show sobre el lago

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia ha presentado su nueva imagen de marca con un evento espectacular que llenó de luz, música y color el lago central del shopping resort. El público disfrutó del show internacional 'Aqua Forte Parade', de la compañía Ilotopie, que combinó acrobacias aéreas, coreografías acuáticas y un gran despliegue visual y pirotécnico en una puesta en escena nunca antes vista en el centro.

La noche culminó con la actuación especial del grupo aragonés MODELO, que interpretó en la galería comercial en directo su nueva canción 'Ese algo que tienes', que adoptará Puerto Venecia en esta nueva etapa, y que sonará como nota instrumental y jingle del complejo comercial.

Durante el evento se desveló oficialmente la nueva identidad del shopping resort, más colorida, dinámica e inclusiva, que nace bajo el lema "We celebrate uniqueness". Esta nueva imagen celebra la diversidad y la singularidad de cada persona, reflejando la esencia de Puerto Venecia como un espacio abierto, vivo y en constante renovación, donde cada visita es una experiencia distinta.

El acto de presentación contó con la presencia institucional de Carmen Herrarte, directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, quien destacó la importancia de Puerto Venecia "como uno de los destinos de ocio y compras más importantes de Europa. Tiene 21 millones de visitantes al año, los mismos que la Gran Vía de Madrid y más que Disneyland París. Les deseo lo mejor para esta nueva etapa que comienza".

Además, al evento también asistió Carlos Gimeno, Consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, que "Puerto Venecia es un referente no solo por los millones de visitantes que atrae cada año, sino por el reconocimiento que los profesionales del sector le otorgan con numerosos premios, por su continua vocación de mejora e innovación para ofrecer una experiencia de compra única".

La gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno, ha señalado que "tras un año de récord, con más de 20,4 millones de visitantes y un nivel de comercialización del 100%, iniciamos una nueva etapa con una imagen que refleja la evolución del shopping resort.

Puerto Venecia se ha transformado con proyectos como El Mirador, Las Terrazas o renovación de Distrito Ocio, y esta nueva identidad resume esa evolución: una marca más dinámica, más colorida y abierta a todos. Refuerza además nuestro compromiso con la comunidad, los ciudadanos y el entorno, consolidando el centro como un referente en sostenibilidad y experiencia comercial. Este cambio no es solo visual, es una declaración de intenciones que refleja nuestra visión de futuro y la voluntad de seguir creciendo junto a Zaragoza y nuestra comunidad".

El shopping resort estrena así una nueva etapa bajo el lema "We celebrate uniqueness", una identidad que refleja su compromiso con la diversidad, la inclusión y la celebración de lo que hace a cada persona única.

La nueva marca ha sido desarrollada por la agencia británica Air Design, reconocida por su innovación en diseño gráfico, wayfinding y placemaking, con más de 25 años de trayectoria y presencia en proyectos en más de 30 países.

Además, la agencia sustenta numerosos galardones por sus proyectos creativos y sostenibles que combinan funcionalidad con emoción. Recogiendo la historia de Puerto Venecia y marcando la visión del complejo, presenta el resultado de un logotipo más vibrante, con colores y formas geométricas que representan las tres grandes áreas de Puerto Venecia: compras, gastronomía y ocio.

UNO DE LOS TRES CENTROS COMERCIALES MÁS INFLUYENTES

Puerto Venecia en su implicación con la comunidad y apuesta por lo local, ha buscado que la aplicación y desarrollo de la identidad visual y producción de todos las aplicaciones sea ejecutado por proveedores aragoneses. Un cambio que va mucho más allá de lo visual: es una declaración de intenciones, una forma de expresar el origen y futuro del centro. Un fiel compromiso de seguir creciendo con la comunidad y con el entorno.

La implantación del nuevo 'branding' se ha realizado de forma integral. El centro ha actualizado los más de 270 puntos de contacto donde el cliente y trabajadores interaccionan con la marca y su identidad visual, actuando sobre cada uno de ellos para garantizar una experiencia coherente y renovada.

En total, más de 460 soportes de señalética se han actualizado con la nueva línea gráfica, en una intervención completa que transforma la experiencia del visitante desde el primer paso.

Esta nueva marca llega en un momento excepcional para el centro: el shopping resort cerró 2024 con una cifra récord de visitantes y la previsión de crecimiento para 2025 es de aumentar estos datos en un 2%, manteniendo un nivel de comercialización del 100%.

Todo ello refuerza el liderazgo de Puerto Venecia a nivel mundial, habiendo obtenido recientemente el reconocimiento como uno de los 3 centros comerciales más influyentes del mundo en los últimos 30 años en los MAPIC Awards.

Estos premios internacionales, considerados los más prestigiosos del sector, sitúan a Puerto Venecia en el TOP 3 mundial, un reconocimiento que no solo celebra nuestra trayectoria, sino que también pone en valor el papel del shopping resort como referente de innovación, excelencia y vanguardia en el sector y que se completa con esta renovación de marca.