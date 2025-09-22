Puerto Venecia, escenario imprescindible en las Fiestas del Pilar 2025

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia da comienzo a su programación especial con motivo de las Fiestas del Pilar 2025, convirtiéndose en punto de encuentro para disfrutar de algunas de las tradiciones más queridas por "mañicos" y "mañicas".

Del 23 al 30 de septiembre, el shopping resort se convertirá en la única ubicación en la ciudad para contemplar la exposición de la Comparsa Oficial de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, una cita imprescindible con estos personajes tan queridos y emblemáticos, reconocidos en 2024 como Bien de Interés Cultural Inmaterial. La muestra se podrá visitar del 23 al 30 en la planta alta y baja de la galería comercial y en la zona de ocio (junto a Ilusiona).

Además, por segundo año consecutivo, también se organizarán visitas guiadas gratuitas para colegios, con reserva previa, los días 25, 26 y 29 de septiembre, en turnos de 10.00, 11.15 y 12.30 horas.

El 10 de octubre a las 18.00 horas, Puerto Venecia volverá a recibir la visita de la Comparsa Oficial de Gigantes y Cabezudos, que recorrerá toda la zona exterior del lago en uno de los momentos más esperados por pequeños y mayores.

Asimismo, desde el 23 de septiembre, los visitantes también podrán disfrutar además de la atracción de otro de los iconos personajes de estas festividades: el Tragachicos, que permanecerá hasta el 30 de septiembre en la Plaza de las Máscaras con horario de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas, y sábados y domingos de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Como ya es habitual, la tradicional Virgen del Pilar diseñada por el joyero Javier Monge será otro de los atractivos de Puerto Venecia en estos Pilares. Esta icónica obra artística se ubicará a partir del 25 de septiembre en la zona de las terrazas: una gran escultura floral de cuatro metros de altura que cada año se convierte de los rincones más fotografiados por todos los visitantes del centro durante estas fiestas.