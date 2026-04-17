Puerto Venecia y FITCA organizan un desfile solidario a beneficio de Casa Ronald McDonald

Archivo - Centro Comercial Puerto Venecia. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia celebrará el próximo domingo 17 de mayo, de 10.30 a 12.15 horas, un desfile solidario cuya recaudación se destinará al mantenimiento de la Sala Familiar Casa Ronald McDonald ubicada en el Hospital Universitario Materno Infantil Miguel Servet en Zaragoza.

La iniciativa, impulsada dentro de las acciones sociales de Puerto Venecia, está organizada junto a la Federación de Industrias Textiles de la Confección de Aragón (FITCA) y en colaboración con circo Rossi que estará en Puerto Venecia a partir del 30 abril, lugar donde se celebrará este especial desfile y el apoyo de la agencia de modelos GLOBE y Elisa MakeUp Academy.

Contará con la participación de diseñadores aragoneses y escuelas de moda en una propuesta que une compromiso social y visibilidad para el talento creativo de la comunidad. Las entradas ya están disponibles desde hoy, en www.puertovenecia.com y a través de la página habilitada por Fundación Ronald McDonald, con un precio de 10 euros por persona. Los menores de 18 años, podrán adquirir su entrada a un precio de 1 euro.

Además, se ha activado una modalidad de Fila Cero para quienes quieran colaborar aunque no puedan asistir al evento. Esta acción solidaria nace con un doble objetivo: recaudar fondos para una causa social y, al mismo tiempo, dar visibilidad a la moda aragonesa. Sobre la pasarela participarán tanto diseñadores consolidados como escuelas de diseño, en una iniciativa que también busca acercar al público el trabajo de jóvenes creadores y creadoras, brindándoles la oportunidad de mostrar sus propuestas en un desfile abierto.

A esta edición se suman nuevos talentos y firmas consolidadas del diseño aragonés. Se incorporan: Berduque, Protocolo, Original Dessin, Cachito Studio, Arantxa Latorre, Cocolebrel, Terrenteresa, Karó, Segundas Vidas (Eva del Ruste) y Alexander Guevara, quien desfilará como alumno de la Escuela Victoria López; a su vez también formará parte del desfile Noelia Rodríguez, ganadora de la Aguja Goyesca en la categoría de estudiante, la Niña del Tartán, Ana Guerri forman parte de la Escuela Amalia Barrachina como alumnas y firmas que han salido de la escuela.

Alba Vicente Ruiz, estudiante de Hacer Creativo, Zurdo (Álvaro Castillo), Fely López y Carlota Calavia estos tres últimos como representantes de la escuela las Moiras. Por otro lado, también participarán Skandalo Deluxe y Nacho Ruberte, conformando un cartel diverso que combina diseño emergente, formación y trayectoria profesional.

Además, el evento contará con distintas colaboraciones que se incorporan a esta cita solidaria, entre ellas Aragón Alimentos y Palomitas Popit. Asimismo, entre todas las personas asistentes se sorteará una tarjeta regalo de Puerto Venecia.

La recaudación del desfile irá destinada al mantenimiento de la Sala Familiar Casa Ronald McDonald del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, un espacio pensado para que las familias de niños hospitalizados que proceden de fuera de la ciudad puedan contar con servicios básicos y momentos de descanso sin alejarse del hospital.

Esta sala dispone de cocina, salón, aseos con ducha y zona de descanso, y contribuye a mejorar el bienestar emocional de las familias en un momento especialmente delicado.

"Para Puerto Venecia es muy importante impulsar iniciativas que, además de generar experiencias compartidas, tengan un impacto real en nuestro entorno. Este desfile solidario nos permite sumarnos a una causa necesaria, apoyar a las familias que atraviesan momentos complicados y, al mismo tiempo, dar visibilidad al talento creativo y a la moda hecha en Aragón", ha señalado la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.