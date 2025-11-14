Puerto Venecia ofrecerá un espectáculo único este sábado en el lago

Archivo - Uno de los espectáculos en el lago de Puerto Venecia. - COMPAÑÍA ILOTOPIE - Archivo

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia ultima los preparativos para un espectáculo único que se celebrará este sábado, 15 de noviembre, a las 19.15 horas, en el lago. La asistencia será gratuita y el acceso estará abierto a todos los públicos.

"Queremos que todos los zaragozanos se acerquen a vivir un momento especial, algo que no se ha visto antes en el lago del shopping resort. Será una oportunidad para disfrutar juntos y descubrir en primera persona una sorpresa muy especial que marcará un nuevo capítulo en la historia de Puerto Venecia", ha destacado Yolanda Gimeno, gerente del shopping resort de Zaragoza.

El evento ha sido concebido como una experiencia visual y musical que transformará por completo uno de los espacios más emblemáticos del complejo. Con un gran despliegue técnico y artístico, el público podrá disfrutar de una propuesta escénica que combinará luz, sonido y movimiento en una puesta en escena inédita hasta la fecha en la ciudad. El espectáculo contará además con la actuación del grupo aragonés Modelo, que presentará una canción que sonará por primera vez en directo durante el evento.

En caso de condiciones adversas la presentación se hará en interior de Gallery y se retransmitirá en pantallas el show sobre el agua. El concierto de Modelo también se realizará en Planta Baja de Gallery.

SOBRE PUERTO VENECIA

Actualmente, este shopping resort es el complejo comercial más grande de España --con 600.000 metros cuadraros de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y uno de los más grandes de Europa.

El centro roza el 100% de ocupación, con más de 240 locales, de los cuales el 25% son emprendedores de Aragón que son parte de Puerto Venecia con su propia marca o a*través de franquicias. El complejo comercial combina la mayor selección de marcas y establecimientos, con una oferta gastronómica diversa, con más de 40 restaurantes muchos de ellos en zonas exteriores.

Además, Puerto Venecia se mantiene como uno de los líderes del sector alcanzando los 20,4 millones de visitantes al año.