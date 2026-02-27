Puerto Venecia organiza una semana de actividades sobre reciclaje y reutilización junto a Fundación Saica

La programación incluye actividades de reutilización, siembra, reciclaje, recuperación textil y visitas botánicas con reserva previa. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia acoge desde este viernes, día 27 de febrero, y hasta el 7 de marzo, una semana de actividades centradas en el reciclaje y la reutilización bajo el nombre 'Ecoaventura'. La propuesta se desarrolla en colaboración con la Fundación Saica, entidad comprometida con la educación ambiental y la promoción de la economía circular, y está dirigida a todos los públicos.

Bajo el lema "Objetivo: salvar el mundo. ¿Jugamos?', Ecoaventura propone un itinerario por distintos puntos del shopping resort de Zaragoza en el que cada espacio acoge una actividad específica vinculada a la sostenibilidad.

En la entrada de El Corte Inglés, en zona Gallery planta 1, se desarrollará el taller 'Reutiliza', centrado en la papiroflexia con cartón reciclado. En Plaza Las Palmeras (planta baja de la galería comercial), tendrá lugar 'Siembra', un huerto urbano en el que los participantes podrán plantar fresas, tomates y aromáticas y llevárselas a casa.

En la pasarela entre Apple y Zara, planta alta de Gallery, se ubicará 'Recicla', un juego de habilidad que pone a prueba los conocimientos sobre separación de residuos.

Por último, en la pasarela entre Ecoalf y Bimba y Lola, también en la planta alta, se celebrará 'Recupera', un taller para transformar camisetas reutilizadas en bolsas tipo totebag.

Para participar será necesario acudir al Punto de Atención al Cliente con la app de Puerto Venecia y recoger un pasaporte que podrá sellarse en cada uno de los talleres. Las personas que completen todas las actividades se llevarán su diploma y si hacen la visita botánica, los más pequeños podrán llevarse un pequeño obsequio y los 100 primeros un menú infantil en UDON.

Como complemento, el shopping resort organiza estos días visitas botánicas guiadas para conocer las más de 60.000 especies de plantas, árboles y arbustos que forman parte del entorno natural de Puerto Venecia. Estas visitas tendrán lugar los sábados 27 de febrero y 7 de marzo, con salidas a las 11.00, 12.30, 17.00 y 18.30 horas desde el Punto de Atención al Cliente en Plaza Las Palmeras, y será necesario realizar reserva previa a través de la página web de Puerto Venecia.

Las actividades se desarrollarán el 27 de febrero de 17.00 a 20.00 horas; el 28 de febrero de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los días 2, 3 y 4 de marzo de 17.00 a 20.00 horas; y los días 6 y 7 de marzo de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.