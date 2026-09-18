Puerto Venecia se prepara para recibir Water Lantern Festival por primera vez en España

Archivo - Puerto Venecia ofrece propuestas gastronómicas y el lanzamiento de cientos de linternas con deseos y mensajes. - PUERTO VENECIA - Archivo

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuenta atrás para la llegada de Water Lantern Festival a la capital aragonesa ya ha comenzado. Los próximos 25 y 26 de septiembre, el lago de Puerto Venecia se transformará al caer la tarde con cientos de linternas flotantes que llenarán el agua de luz, deseos y mensajes personales en la primera edición de este encuentro internacional en la ciudad. Una cita muy especial que llega por primera vez a España.

Como anticipo, este viernes 18 y sábado 19 de septiembre se instalará en el centro un stand informativo en el que los visitantes podrán conocer cómo se desarrollará esta primera edición del encuentro internacional en la capital aragonesa.

Durante dos jornadas, el espacio exterior del shopping resort acogerá una propuesta inspirada en la tradición de los festivales asiáticos de linternas y concebida como una experiencia para compartir. Cada participante podrá escribir o dibujar sobre su propia linterna antes de depositarla en el lago, haciendo que los mensajes individuales formen parte de una instalación colectiva sobre el agua.

El lanzamiento de las linternas será el momento central de una programación que incluirá también música y propuestas gastronómicas, creando un ambiente pensado para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

La cita está abierta a públicos de todas las edades y propone convertir uno de los espacios más reconocibles del shopping resort en el escenario de una experiencia que combina ocio, creatividad y participación. Precisamente, este evento llega a Zaragoza dentro de su recorrido europeo de la mano de Water Lantern Festival y Fever.

El acceso al festival será libre y gratuito durante las dos jornadas, sin necesidad de adquirir entrada. Quienes quieran participar en el lanzamiento de linternas podrán comprar su farolillo a través de los canales oficiales del evento. Además, la cita prestará además especial atención al cuidado del entorno.

Las linternas están fabricadas con materiales respetuosos con el medio ambiente y, una vez finalizado el evento, se desarrollará un proceso de recogida y limpieza para retirar los elementos utilizados y garantizar que el espacio quede en las mismas condiciones.

ACERCA DE PUERTO VENECIA

Este shopping resort es el complejo comercial más grande de España -con 600.000 metros cuadraros de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA)-- y uno de los más grandes de Europa. El centro roza el 100% de ocupación, con más de 240 locales, de los cuales el 25% son emprendedores de Aragón que son parte de Puerto Venecia con su propia marca o a través de franquicias.

El complejo comercial combina la mayor selección de marcas y establecimientos, con una oferta gastronómica diversa, con más de 40 restaurantes muchos de ellos en zonas exteriores. Además, Puerto Venecia se mantiene como uno de los líderes del sector alcanzando los 20,7 millones de visitantes al año y ha sido reconocido como uno de los tres centros más influyentes de MAPIC en la categoría "Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years" en 2025.