Pueyo (CHA) advierte de que "la amenaza del trasvase del Ebro sigue vigente"

El presidente de CHA, Jorge Pueyo. - CHA

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha afirmado este domingo que las recientes declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, a favor de la interconexión entre cuencas hidrográficas, vuelven a poner de manifiesto que "la amenaza de un nuevo trasvase del Ebro sigue vigente".

"Una vez más, se cuestionan los intereses de Aragón y su capacidad para decidir sobre sus propios recursos, situando el agua de nuestro territorio en el centro de las negociaciones y los intereses políticos de Vox y sus socios del PP".

Jorge Pueyo ha advertido de que "el agua del Ebro no puede convertirse en moneda de cambio político para garantizar que el PP consiga o mantenga el poder, ni en Madrid ni en Aragón".

CHA ha alertado de que "un nuevo trasvase del Ebro tendría consecuencias territoriales, ambientales y económicas profundamente negativas para Aragón" porque "supondría comprometer nuestros ecosistemas, condicionar nuestro futuro y poner en riesgo un modelo de desarrollo territorial que debe garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos propios, frente a decisiones impuestas desde fuera que serían irreversibles".

"Vox y su socio del PP quieren volver a la política del trasvase y del hormigón, una política que la sociedad aragonesa ya rechazó y a la que volverá a decir no", ha concluido.