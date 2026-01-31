Pueyo (CHA) afirma que han convocado las elecciones Feijóo y el "Ayuso de secano, que está vendiendo Aragón"

Acto central de CHA en el Centro Cívico Delicias. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha protagonizado este sábado el acto central de este partido en Zaragoza, con motivo de las elecciones autonómicas del 8 de febrero, en el Centro Cívico Delicias, donde ha asegurado que "estas elecciones las han convocado Ayuso, Feijóo y el Ayuso de secano --Jorge Azcón--, que está vendiendo Aragón".

Pueyo ha apelado a la lucha contra la corrupción y ha defendido el acuerdo "histórico" con el Partido Verde, dando por seguro que dará resultados en las tres circunscripciones de la Comunidad Autónoma.

"Si CHA está en este punto es por una persona que ha cambiado la forma de entender este partido, Joaquín Palacín", presidente de Chunta, elogiando su generosidad, también la de la secretaria general, Isabel Lasobras, quienes han promovido que entre en CHA "una juventud valiente", el municipalismo, el ecologismo y el feminismo: "Todas las luchas son aragonesismo".

Ha defendido las lenguas propias, interviniendo en parte en lengua aragonesa, ha asegurado que Javier Carbó será diputado autonómico por Teruel y ha destacado el trabajo realizado por el portavoz parlamentario en la pasada legislatura, José Luis Soro.

Pueyo ha señalado que "hay un nuevo movimiento aragonesista que avanza hablando de vivienda digna, salud mental, educación y derechos, un movimiento que CHA tiene que abanderar" y les ha dado las gracias, también a quienes llevan "40 años luchando, que salieron contra el trasvase, contra el machismo y el genocidio", reivindicando la independencia de Palestina y el derecho de autodeterminación.

Ha alertado contra "los oligarcas que están vendiendo nuestra tierra de la mano de políticos corruptos", preguntando "dónde se está yendo nuestra energía" y qué es la transición ecológica, criticando a quienes defienden "intereses de partidos desde despachos lejanos", afirmando que los responsables locales de PP y PSOE "no son líderes, sino virreyes o delegados del Gobierno".

El candidato ha aseverado que "este Ayuso de secano que tenemos aquí" tiene "el mismo modelo" que sus líderes nacionales, que quieren que Aragon sea "el granero energético", aseverando que PP y PSOE comparten "el mismo modelo", frente a lo que ha defendido "los derechos básicos de los aragoneses y las aragonesas".

Pueyo ha reclamado mejores salarios para los profesores, aumentar el parque público de vivienda, que las tierras agrícolas estén en manos "de los aragoneses, no de los fondos de inversión" y ha rechazado el proyecto del Clúster del Maestrazgo, apostando por crear una empresa pública de energía.

El régimen del 78 "se sigue reproduciendo en forma de caciques y oligarcas" y "se construye con corrupción del PP y del PSOE", ha dicho, frente a lo que ha realzado que Chunta tiene "40 años de historia con cero casos de corrupción" porque les mueve "la gente, no el poder". Ha alertado contra el fascismo y el discurso de que "no hay futuro".

"Vemos ciudades en las que ya no hay alma, tampoco en los pueblos, y destruyendo nuestra identidad destruyen nuestra Comunidad", ante lo que ha defendido "las utopías" para "juntas construir un futuro digno". "Aragón significa todos nosotros y nosotras", ha concluido.

CANDIDATURA "JOVEN"

La cabeza de lista de CHA por el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, ha manifestado su "orgullo y gran responsabilidad" de recoger el testigo de los anteriores responsables de Chunta en la provincia de Huesca, donde está "la candidatura más joven, avalada por unos compañeros de proyectos con los que trabajamos juntos", elogiando al Partido Verde, Recortes Cero y Estado Aragonés "por su generosidad".

La candidatura es "fiel reflejo de lo que es CHA en el Alto Aragón, un espacio político que crece y que nunca se rinde", manteniendo viva la forma de hacer política basada en "la honestidad" y con "arraigo y cercanía al territorio", expresando su reconocimiento a la militancia. Ha rechazado "los intereses de Azcón el breve", reivindicando el proyecto de CHA para impulsar la vivienda pública y asequible y defender el territorio para "un Alto Aragón mejor".

El secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, ha explicado que forma parte de CHA desde el año 2000 y ha apostado por conseguir un diputado por esta provincia, destacando que la lista electoral es "alegre y dinámica, con experiencia y juventud", lo que ha aumentado sus expectativas de voto.

"Somos una alternativa clara, el voto útil para cambiar esta tendencia que nos está pasando por encima, el ultraliberalismo" cuyo único objetivo es "quitarnos los derechos adquiridos", rechazando "el extractivismo y el colonialismo". Ha alertado contra el desmantelamiento del sector público y ha criticado "la centralización de Zaragoza".

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha asegurado: "Aragón es mi paraíso, aquí he aprendido a vivir, a no reblar, a querer sin condiciones", añadiendo que "la libertad se defiende de principio a fin, no se regala" y que "las puertas de nuestra casa siempre están abiertas a quienes traigan honestidad y sororidad", también que Aragón es su vida, "una tierra de apariencia dura, pero profundamente justa y noble, un país que nunca falla, el agua de un río que avanza, un cierzo que molesta pero renueva la esencia del aragonesismo".

Lasobras ha continuado: "Somos Pirineos, campo, pueblo, barrios". Ha enfatizado que "la legitimidad de CHA emerge de nuestra tierra, somos Aragón", criticando a quienes "nunca amarán este país y su gente". Se ha dirigido a las mujeres de Aragón para decirles que sostienen la tierra con fuerza, sacan adelante las escuelas, tierras, hospitales y familias: "El futuro de este país tiene voz y fuerza de mujer".

"Si las mujeres avanzamos, Aragón avanza, aquí está nuestra tierra, nuestra lucha, nuestra gente", ha proclamado, reclamando "que nadie decida por nosotras, que nadie decida por Aragón".

"PUEBLOS HERMANOS"

En representación de Compromís, Joan Valdoví ha señalado que "esto es jugar en casa", añadiendo que "somos los que hacemos la política pegada a la tierra, los que luchamos contra la indignidad, la corrupción, las injusticias, con la mirada limpia" y que Aragón y Valencia son "pueblos hermanos".

"La familia es hacerse, es estar junta, y siempre me gusta venir a estar con mi familia política de Aragón", CHA, con quienes comparte que "son tiempos difíciles, pero tenemos que gritar bien alto que hay esperanza y los pueblos dignos merecen Gobiernos decentes y en Aragón la dignidad tiene un nombre: Jorge Pueyo".

El diputado de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha expresado que viene "de un país más allá del mar, con el que Aragón comparte historia y una buena parte comparte lengua, un país hermano de Aragón; hoy me siento en casa con mis hermanos y hermanas".

El diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado ha apelado al Madrid "de la periferia y los barrios", dando "un cálido abrazo" a la militancia de CHA, criticando a "la derecha cipaya que nos quiere desclasados y desarraigados" y a quienes ofrecen "una libertad que no entendemos", basada en el consumo y que favorece los conflictos militares, tras lo que ha defendido los servicios públicos.

La diputada al Congreso Mar González, del Partido Verde, ha dicho que está "en casa" y que es "aliada de CHA, muy orgullosa del acuerdo alcanzado entre las dos organizaciones, una alianza histórica", también "lo más natural" porque "la alianza entre lo verde y lo territorial es lo más natural" y "se puede llegar muy lejos". "Aragón y ecologismo, tierra y futuro, igualdad y justicia", ha proclamado, indicando que el acuerdo es muy "profundo".

"Esta alianza es muy necesaria porque Aragón está hartito de que lo vacíen, de que decidan desde despachos lejanos lo que pasa en vuestros pueblos".