Pueyo (CHA) agradece a Yolanda Díaz su trabajo: "Es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido"

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) para la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, durante una entrevista con Europa Press, a 3 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de CHA en el Congreso Jorge Pueyo ha agradecido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el trabajo realizado en los últimos años al frente de Sumar y ha destacado que "es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido".

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press el que también fuera candidato de la formación aragonesista en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero en Aragón, después de que Díaz haya anunciado que no repetirá como candidata de la izquierda alternativa al PSOE en las próximas elecciones generales.

En un mensaje en su cuenta personal de la red social 'Bluesky', la vicepresidenta ha señalado que es "una decisión muy meditada" y que se abren "nuevos caminos para insuflar de vida e ilusión al espacio progresista", como el debate "pertinente y ambicioso" abierto por el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián.

Por su parte, Pueyo ha alabado la labor de Díaz, ya que "sin ella no hubiera podido haber un gobierno progresista en 2023", a lo que ha sumado, como valoración "personal", que "es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido".