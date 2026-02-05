Pueyo (CHA): "Los aragoneses necesitamos partidos territoriales fuertes para dejar de ser una comunidad de segunda"

El candidato de CHA a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, posa tras una entrevista con Europa Press. - RAMON COMET

ZARAGOZA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha reivindicado la necesidad de contar con "partidos territoriales fuertes" o, por el contrario, "los aragoneses no tendremos visibilidad ni impacto" en Madrid y tampoco en la propia comunidad autónoma. También los ha señalado como esenciales para "dejar de ser una comunidad de segunda, pasar del olvido en el que vivimos a día de hoy y pelear por las infraestructuras que merecemos".

De este modo ha subrayado Jorge Pueyo, en una entrevista con Europa Press, la importancia de que formaciones como CHA ganen peso parlamentario a partir del próximo 8 de febrero, argumentando que "en 40 años de historia y más de mil cargos públicos, no tenemos ningún caso de corrupción".

Ha criticado la gestión del actual presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, al que ha acusado de convertir a la comunidad autónoma en "una suerte de mercado persa y un día subasta las universidades, otro la FP, otro las empresas y otro la sanidad y la educación".

De Azcón ha dicho que "ha convertido a los pacientes en clientes y está destruyendo lo público para privatizar y externalizar y así beneficiar a sus empresas amigas". Por tanto, "no podemos dejar que esos cien ricos a los que Azcón les pretendía eliminar los impuestos se queden tan anchos", abogando en este sentido por "impuestos redistributivos" para garantizar igualdad de oportunidades.

SERVICIOS PÚBLICOS

En materia educativa, Pueyo ha sido tajante: "El dinero público para la pública", tal y como se defendió en la última manifestación en Zaragoza el pasado mes de enero.

"No puede ser que nuestros profesores sean los segundos peor pagados de España, no contar con cocinas 'in situ' en los comedores escolares y que los alumnos pasen frío en invierno y calor en verano y que las ratios estén desbocadas", ha lamentado, comprometiéndose a "acoger todas las reivindicaciones de los profesores".

Para Jorge Pueyo, la sanidad aragonesa padece "recortes" en profesionales, que se suman a las "dimisiones en cascada de jefes de servicio que no aguantaban más" y recrudecen una situación de "externalización" de servicios --como el transporte sanitario urgente--, listas de espera "interminables" y una escasa inversión en Atención Primaria.

En definitiva, ha alertado: "Estamos dejando lo público, lo que es de todos, en manos de personas a las que lo único que les interesa es el beneficio privado".

Respecto a la vivienda, CHA apuesta por "intervenir el mercado de la vivienda" para crear más parque público de alquiler y aplicar la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas. El objetivo es, según ha trasladado Pueyo, "poner la vivienda al servicio de la gente y garantizar que sea un derecho real. Una familia, una casa".

Ha puesto el foco sobre cómo afecta el problema de la vivienda a los jóvenes, agregando que "no es normal que solo un 15,2% se emancipe antes de los 30 años" y que "no puedan ahorrar más de cien euros al mes, tampoco que el precio del alquiler esté al mismo nivel que el SMI". "Es un drama", ha censurado, y ha aludido al hecho de que Azcón "no ha proyecto y construido ni una sola vivienda en la que haya gente residiendo y aún así pretende dar lecciones".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La propuesta de financiación autonómica del Gobierno de España también se ha colado en la campaña electoral en Aragón y, en este aspecto, "desde CHA lo hemos dicho claro: ¿Cómo vamos a aceptar un modelo que no piensa en los aragoneses y nos relega al último lugar?", ha remarcado Pueyo.

Asimismo, ha manifestado que el nuevo sistema de financiación "se ha hecho a la carta para Cataluña y además con el criterio de ordinalidad en lugar de singularidad. Eso no es justo".

Lo que reclama CHA es "algo tan radical", ha ironizado el candidato a la Presidencia, como es la aplicación del Estatuto de Autonomía de Aragón, que se tengan en cuenta los criterios de orografía, dispersión territorial, envejecimiento, superficie y despoblación.

"Dijimos que no al sistema de financiación singular para Cataluña si no se cumplían también las singularidades del Estatuto de Autonomía de Aragón. También tenemos derecho a una agencia tributaria propia y el artículo 108 nos permite un convenio bilateral financiero con el Estado, como Navarra, y llevamos 30 años sin aplicar nada de esto", ha observado Pueyo.

"Me preocupa --ha transmitido-- que el PSOE intente romper con lo que ha defendido siempre el socialismo en Aragón, entre otras cosas, el Estatuto de Autonomía, que aprobaron ellos precisamente".

A los 'populares' les ha emplazado a acogerse a lo que marca el Estatuto de Autonomía de Aragón y "negociar" la singularidad para Aragón que recoge esta norma, porque "quejarse está muy bien", mas la bilateralidad es lo que "permitiría reclamar nuestros derechos".

CENTROS DE DATOS, EL NUEVO TRASVASE

En otro orden de cosas, Pueyo se ha referido a los centros de datos como "el nuevo trasvase" para cargar contra Azcón: "Cuando tenga que elegir entre este nuevo trasvase que son los centros de datos o que los agricultores rieguen o los aragoneses beban, Microsoft y Amazon tendrán prioridad".

En esta línea, ha tildado de "salvajada" los más de 30 centros de datos proyectados en Aragón, aduciendo que "uno podría ser bueno, porque nos daría autonomía y podríamos trabajar de cara al futuro". A su juicio, la senda que sigue Azcón evidencia "que no tiene ningún proyecto político" y lo que hace es seguir "su campaña de marketing", al margen de los recursos y a costa de "hipotecar nuestro futuro".

MOVILIZAR EL VOTO PROGRESISTA

Ante el auge de la derecha en los procesos electorales y la posibilidad, según los sondeos, de que formaciones como Vox obtengan más escaños de los que ostentaban la pasada legislatura en las Cortes, Pueyo ha confiado en la movilización del voto progresista el próximo domingo para "defender Aragón".

Igual que el PSOE, el PP y Vox "tienen casos de corrupción", pero "consiguen cansarnos, y es normal, nos cansa el ruido, la confrontación y la corrupción", ha señalado Pueyo, que ha planteado a CHA como "refugio" para ese votante que no quiere introducir la papeleta de los socialistas y sí anhela "gente que defienda Aragón y que no necesite hacer promesas porque ya lo demuestra con hechos desde hace tiempo", en alusión a la candidatura que él mismo encabeza.

CHA concurre en solitario a estos comicios, a pesar de que "intentamos unir a la izquierda y dijimos que no sobraba nadie", pero fue imposible por vetos e intoxicaciones desde Madrid, donde se han tomado estas elecciones en Aragón como una primera ronda de cara a las generales para ver qué partido lidera esa unión de la izquierda". ha contado. En este escenario, "decidimos que lo importante era hablar de los aragoneses", ha subrayado.

Restan pocas horas a una campaña en Aragón en la que Jorge Pueyo se ha estrenado como candidato autonómico, tras su paso por el Congreso, y la ha calificado de "muy bonita, ilusionante y con muy buen viento de cola" por el trabajo "bien hecho" con anterioridad y nuevas estrategias, como una intensa presencia en redes sociales, se ha mostrado optimista con el resultado que saldrá de las urnas.

De acuerdo a las encuestas, "vemos que estamos bien en Zaragoza, también en la provincia de Huesca y en Teruel, aunque es más difícil conseguir un escaño, algunas también nos lo dan y eso nos genera mucha alegría y fuerza", ha reconocido.

"Somos gente con coherencia, honradez y trabajadora y peleamos por Aragón. Frente a quienes solo les ha importado el dinero y la ambición, a CHA nos mueve el amor profundo por nuestra tierra, nuestra gente y por construir utopías que puedan cambiar las cosas", ha concluido.