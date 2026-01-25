Pueyo (CHA) defiende en Calatayud una sanidad pública "que potencie la Atención Primaria"

Mítin de Jorge Pueyo (CHA) en Calatayud. - CHA.

CALATAYUD (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha defendido este domingo en un mitin en Calatayud (Zaragoza), una sanidad pública "que potencie la Atención Primaria".

Pueyo ha criticado la paralización de las obras de las Urgencias del Hospital Ernest Lluch y el grave recorte de personal en la Unidad de Salud Mental del sector sanitario de Calatayud.

"Un solo psiquiatra atiende a 46.000 personas, lo que ha aumentado gravemente los tiempos de espera, retrasando el acceso a la atención psiquiátrica y psicológica, especialmente en los casos más graves", explica.

Para el candidato de CHA, el Hospital Ernest Lluch es un ejemplo de lo que ocurre en todo el sistema sanitario aragonés: "Creo que no es torpeza, es mala voluntad. Están jugando con la salud de decenas de miles de personas y parece que no les importa. Pero ya sabemos cómo es el PP: cuando gestiona servicios públicos, lo único importante es el negocio, la vida de las personas les da igual", ha lamentado.

"Hoy denunciamos en Calatayud que Azcón, como el pequeño aprendiz de Ayuso, está destruyendo la sanidad pública con el único objetivo de que sus amigos hagan negocio, mientras seguimos sufriendo recortes de personal y listas de espera interminables", ha señalado.

Para Pueyo, "la sanidad aragonesa no puede permitirse cuatro años más de recortes del PP. Desde CHA defendemos una sanidad pública, sin privatizaciones y universal, mejorando las infraestructuras y la situación del personal, y potenciando la Atención Primaria distribuida por todo Aragón".

"La sanidad rural es fundamental para la cohesión territorial y social de Aragón. Por eso, tenemos que rebelarnos contra las decisiones del PP, que están agravando los problemas derivados de la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la escasez de recursos en consultorios locales y hospitales comarcales. Estos déficits amenazan el acceso equitativo a la atención sanitaria y aumentan las desigualdades entre el medio urbano y el rural", ha advertido.

Finalmente, Jorge Pueyo ha explicado alguna de sus propuestas en materia sanitaria: "Dedicar entre el 25% y el 30% de los recursos sanitarios a Atención Primaria, limitar las consultas telefónicas y telemáticas a una actividad asistencial complementaria, mejorar las condiciones laborales para fijar el personal en los centros de atención primaria rurales y reducir la temporalidad".

También, "fomentar la medicina y enfermería rurales en la formación de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, desarrollar la participación en los procesos de acción comunitaria en el medio rural, aumentar la inversión y planificación y garantizar listas de espera máximas de tres meses en especialidades y cirugías".