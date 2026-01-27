Pueyo (CHA) se reúne con CCOO: "Queremos situar los derechos laborales y sociales en el centro del debate electoral"

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, se reúne con CCOO. - CHA

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) - El candidato de CHA a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha mantenido un encuentro de trabajo con CCOO en el que ha trasladado su intención de "situar los derechos laborales y sociales en el centro del debate electoral".

En esta reunión, en la que han participado el secretario general del sindicato, Manuel Pina, y el secretario de Empleo y Formación Sindical, Carmelo Asensio, han coincidido con el candidato de CHA en la necesidad de garantizar empleo con derechos, servicios públicos fuertes y políticas que protejan a las personas más vulnerables, fomenten la igualdad y consoliden una sociedad más solidaria, diversa y participativa.

Esta cita ha servido también para intercambiar propuestas y prioridades recogidas en el documento de CCOO Aragón '67 propuestas para 67 escaños', un conjunto de medidas centradas en el empleo digno y de calidad, el refuerzo del diálogo social, la defensa y mejora de los servicios públicos, el desarrollo económico sostenible y el impulso de políticas sociales que garanticen derechos y oportunidades para toda la ciudadanía.

Asimismo, se ha hecho hincapié en la necesidad de reducir la siniestralidad laboral y mejorar la prevención de riesgos, así como en reforzar la formación y las políticas activas de empleo, fortalecer la Nueva Cultura de Trabajo (NC), mejorar la financiación autonómica y reformar la política fiscal mediante la creación de nuevos impuestos que garanticen justicia y sostenibilidad económica.

Durante el encuentro, CHA ha reafirmado su compromiso con un Aragón más justo y cohesionador, incluyendo medidas que fomenten la diversidad cultural y la lucha contra la xenofobia, programas integrales para la juventud, la ampliación de políticas públicas para atender las violencias contra las mujeres, un sistema de dependencia de calidad, la protección de los derechos LGTBI y de las personas con discapacidad, así como la atención a las personas mayores.

PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA VIVIENDA

Además, se ha destacado la necesidad de avanzar hacia un pacto social y político por la vivienda, que permita aprobar una Ley de Vivienda que proteja este derecho fundamental y promueva la rehabilitación de cascos urbanos y rurales, y de defender el patrimonio y la cultura aragonesa mientras se promueve la cooperación al desarrollo.

Este encuentro con CCOO se suma a las diferentes reuniones que CHA está manteniendo con colectivos sociales, entidades y plataformas ciudadanas, que trasladan sus reivindicaciones y propuestas en el marco de la campaña electoral.