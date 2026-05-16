Queman nueve contenedores en menos de una hora en Huesca

Un bombero aplica agua sobre uno de los contenedores afectados por el fuego este sábado en Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Huesca ha amanecido sobresaltada este sábado por varias acciones vandálicas que han ocasionado la quema de hasta nueve contenedores en menos de una hora en distintos y distantes puntos de la ciudad, aunque algunos de ellos próximos entre sí.

Los incendios han quedado sofocados con la actuación de Bomberos y el uso de extintores de los vehículos policiales mientras la Policía investiga los hechos.

Según han informado fuentes del consistorio oscense, las alertas se han recibido en el Servicio de Bomberos entre las 6.22 horas y las 7.10 horas a través del 112 y de varias llamadas de ciudadanos.

Los avisos correspondían a incendios en contenedores situados en las calles Marina Española y Estrecho Quinto, en la zona oeste de la ciudad; Joaquín Costa, más al norte, José Castán Tobeñas y los Olivos, vías cercanas en la parte sur de la capital oscense.

En total, han ardido nueve contenedores, aunque otros que no llegaron a quemarse también han resultado afectados. En todos los casos había vehículos estacionados cerca de los contenedores.

En las intervenciones han participado dos dotaciones de Bomberos formadas por una autobomba urbana ligera, con un subjefe de intervención y dos bomberos, y una autobomba urbana pesada, con un oficial y tres bomberos; además de Policía Local y Policía Nacional.