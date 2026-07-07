Quirónsalud acoge la sede en Aragón de la Fundación porqueViven mediante la cesión de un espacio

Con esta colaboración, Quirónsalud Zaragoza refuerza su compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria y con el desarrollo de proyectos de impacto social dirigidos a mejorar el bienestar de los niños y sus familias. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Médico Quirónsalud Zaragoza acoge la sede en Aragón de la Fundación porqueViven tras la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas partes que contempla la cesión de un espacio en el edificio del Paseo Renovales. Gracias a esta iniciativa, la entidad social ha comenzado a desarrollar desde estas instalaciones su actividad de apoyo y acompañamiento a familias con hijos en situación de enfermedad incurable.

De esta manera, la Fundación porqueViven cuenta con un espacio adecuado para atender a las familias, promover programas de acompañamiento y ofrecer apoyo integral a niños y adolescentes con patologías complejas o que requieren cuidados paliativos pediátricos, así como a sus cuidadores.

Con esta colaboración, Quirónsalud Zaragoza refuerza su compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria y con el desarrollo de proyectos de impacto social dirigidos a mejorar el bienestar de los niños y sus familias, más allá del ámbito estrictamente asistencial. De este modo, mantiene su vinculación con iniciativas de carácter sanitario y sociosanitario, reforzando su apuesta por una atención y un acompañamiento basados en la excelencia.

La directora de la Fundación porqueViven, Mónica Cantón de Celis, ha destacado destaca que "la firma de este acuerdo es una magnífica noticia y una oportunidad para seguir avanzando en nuestro compromiso con las personas. Creemos firmemente en la colaboración como motor de transformación y estamos convencidos de que esta alianza nos permitirá impulsar iniciativas con un impacto real, cercano y duradero".

MEJORAR LA VIDA Y EL BIENESTAR DE NIÑOS Y FAMILIAS

La Fundación porqueViven trabaja para mejorar la vida de los niños con enfermedades incurables y de sus familias, proporcionando acompañamiento psicológico, apoyo social y recursos especializados, con el objetivo de que ninguna familia tenga que afrontar sola una situación de especial vulnerabilidad.

La firma del acuerdo permitirá consolidar la presencia de la Fundación porqueViven en Aragón y acercar sus programas y servicios a la sociedad aragonesa, favoreciendo una atención más próxima, coordinada y accesible.

Fundada en 2009, porqueViven ofrece servicios de psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, musicoterapia, respiro familiar y acompañamiento espiritual, entre otros, y desarrolla una intensa labor divulgativa para concienciar sobre la importancia de los cuidados paliativos pediátricos en España.