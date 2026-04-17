Radioaficionados celebran su Día Mundial con actividades y comunicaciones en todo Aragón y guiños a San Jorge

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, antes de realizar una demostración por el Día Mundial del Radioaficionado. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Radioaficionados de Zaragoza celebrará en los próximos días el Día Mundial del Radioaficionado, que se conmemora el 18 de abril, con diversas actividades, en las que van a salir al aire. Además, al coincidir en fechas cercanas al día de San Jorge, Patrón de Aragón, "prácticamente no se va a quedar ningún radioaficionado de España o del mundo que encienda su receptor sin escuchar San Jorge y Aragón".

"Vamos a hacer lo mejor que sabemos, que es hablar por radio", ha indicado el presidente de la Unión de Radioaficionados de Zaragoza, Ignacio Omeñaca, quien ha explicado que en esta fecha se conmemora la fundación de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU, en sus siglas en inglés), en 1925.

Como previa, se han dado cita en la Delegación del Gobierno en Aragón, donde han realizado una demostración en la que ha participado el propio delegado, Fernando Beltrán, que es radioaficionado con licencia.

Beltrán ha destacado la importancia de la radioafición en la comunicación global, la innovación técnica y el apoyo comunitario en situaciones de emergencias: "Es indiscutible todo lo que la tecnología ha evolucionado en el último siglo, pero el radioaficionado sigue con la inquietud de experimentar con su equipo, de probar sus antenas, de trabajar con sus amplificadores de señal y sigue ofreciendo una labor útil para la sociedad".

Ha felicitado también a sus compañeros por el trabajo que realizan: "Saber que siempre están ahí y que ante una situación de necesidad tenemos a personas como ustedes trabajando en favor del ciudadano por ese servicio público que, al final, es lo que nos mueve".

En resumen, ha señalado que la radioafición ofrece "un espacio donde se puede hacer experimentación relacionada con la ciencia y con la tecnología", además de servir para las comunicaciones de emergencia.

Por su parte, el coordinador provincial de la Red Nacional de Radio de Emergencia (Remer) en Zaragoza, Pedro Fuertes, ha asegurado que los radioaficionados "están dados a ser movilizados como un cuerpo de emergencia" y, por ejemplo, han participado en situaciones como el apagón de abril del año pasado.

Fuertes, cuyo indicativo de llamada es 'Óscar 1', ha señalado que Remer cuenta con unos 70 voluntarios en la provincia de Zaragoza, divididos a su vez en cuatro subzonas, que se ejercitan con otros colectivos de Protección Civil para estar preparados para hacer frente a emergencias.

Durante el apagón eléctrico, los radioaficionados "crearon una malla completa" de comunicaciones por si hubiera sido necesario, aunque finalmente en Zaragoza "no fue necesario" su despliegue, según Fuertes. En cambio, sí lo fue en otras zonas de España, como en la provincia de Pontevedra, donde la Guardia Civil tuvo que ir acompañada de radioaficionados porque cayó el sistema Tetra, que suelen utilizar en casos de emergencia, y "no tenían forma de comunicar".