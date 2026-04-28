Ralphie Choo, Silvana Estrada, María Arnal y Nortec: Bostich & Fussible protagonizan en Zaragoza Música al Raso 2026

Presentación del ciclo Música al Raso 2026 - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Música al Raso regresa este 2026 con una programación que reafirma su consolidación dentro de la agenda cultural de la ciudad y Ralphie Choo, Silvana Estrada, María Arnal y Nortec: Bostich & Fussible serán los protagonistas.

En su sexta edición, el festival organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con el patrocinio de Ambar e Ibercaja vuelve a apostar por una cuidada selección de propuestas musicales de calidad que combinan talento emergente, artistas de referencia en el panorama nacional e internacional y una clara vocación por acercar la música diversa a nuevos públicos.

También se mantiene la apuesta por dos espacios emblemáticos de la ciudad: la plaza San Bruno, que acogerá los conciertos del 29 al 31 de mayo, y el Jardín de Invierno, escenario referencia del ciclo, del 11 al 13 de junio.

Figuras referentes como Ralphie Choo, Silvana Estrada, María Arnal, Nortec: Bostich & Fussible (full band) coincidirán en los escenarios con grupos referencia en la actualidad como Shego, Camellos, Bewis de la Rosa o Cristian de Moret.

Se podrá escuchar el talento local de Ixeya, L'Asia & Conscious Vibes Band, Aarón Jiménez "El Cherry" Trío o Lu Demie, ya que el ciclo tienen como objetivo aumentar la proyección de artistas y grupos zaragozanos.

Música al Raso se consolida también como una herramienta clave para acercar a Zaragoza propuestas artísticas que, en muchos casos, no formarían parte de los circuitos habituales de la ciudad. El ciclo permite así al público acceder de manera gratuita a conciertos de artistas de primer nivel -nacionales e internacionales- que habitualmente actúan en recintos de pago y con entradas de coste elevado. De este modo, el ayuntamiento refuerza su apuesta por Zaragoza como ciudad de música, la democratización de la cultura, facilitando el acceso universal a la música en directo y ampliando la oferta cultural de calidad en el espacio público.

PLAZA SAN BRUNO: RAÍZ, VANGUARDIA Y DISCURSO CONTEMPORÁNEO

La programación se inicia el 29 de mayo con la actuación de la compositora mexicana Silvana Estrada, que fusiona pop y música de raíz con un marcado discurso feminista. Ha colaborado con músicos como Natalia Lafourcade, El Kanka, Guitarricadelafuente, Mon Laferte, David Aguilar y Ulises Hadjis, del colectivo Núcleo Distante. En 2022 gana el Latin Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo.

La jornada se completará con la promoción del talento aragonés con el proyecto acústico rural de indie y folk gestado en Santa Engracia (Zaragoza), Ixeya. El dúo, compuesto por Eli López y Myriam Carbonell, apuesta por una música que conecta con la naturaleza, las emociones, y la vida rural, con canciones que combinan el castellano y el aragonés. Este concierto será en formato cuarteto especial, en el que el dúo estará acompañado de Ester Vallejo y Diego Arahuetes.

El 30 de mayo será el turno del cantaor y productor Cristian de Moret, referente del flamenco contemporáneo, que propone una revisión del folclore desde un lenguaje moderno, contribuyendo a mantener viva la tradición musical española. Explora nuevas vías para la expresión del flamenco, combinando tradición y experimentación sonora.

Le precederá Aarón Jiménez "El Cherry" Trío, grupo zaragozano liderado por Aarón Jiménez "El Cherry" que presentará un espectáculo que recoge la esencia del flamenco tradicional desde una mirada contemporánea y abierta a la libertad interpretativa. "El Cherry" comparte escenario con Dani Giménez "Nano", cantaor de gran expresividad, y el percusionista madrileño Alfonso Bautista.

El 31 de mayo, la programación se cerrará en este espacio con Bewis de la Rosa, artista multidisciplinar madrileña y referente del rap rural introduce una mirada reivindicativa desde el hip-hop, el latin y el folclore. Presentará su segundo álbum, "El hogar en la linde".

Una tarde con mujeres protagonistas, donde abrirá la velada la artista L'Asia & Conscious Vibes Band. L'Asia, valenciana con raíces familiares en Zaragoza, ha desarrollado su proyecto musical desde Aragón, donde reside desde 2016. Le acompaña la banda, presentando este nuevo formato en el escenario de Música al Raso.

JARDÍN DE INVIERNO: NOMBRES CLAVE DEL PANORAMA ACTUAL

El ciclo continuará en el Jardín de Invierno el 11 de junio con Ralphie Choo, uno de los artistas más destacados de la escena urbana española. Cantante, compositor y productor, ha colaborado con figuras como Rosalía, Judeline o Amaia, consolidándose como uno de los nombres más influyentes de la nueva generación musical.

Antes de Ralphie Choo abrirá el escenario la joven zaragozana Lu Demie. La cantante y compositora se identifica con el género del pop electrónico, influenciada por figuras como Kehlani, Rosalía y Lia Kali.

El 12 de junio, el protagonismo será para el rock alternativo con Shego, banda femenina madrileña en plena proyección nacida durante el confinamiento del covid-19. Se han convertido en vanguardia del indie guitarrero, y tienen como referencia a otras bandas femeninas de su alrededor: Aiko, Repion o Las Petunias.

Ese mismo día se subirá también al escenario Camellos, el grupo madrileño que celebra en 2026 su décimo aniversario consolidado como un referente del indie rock que mezcla punk, pop y letras cargadas de humor y crítica social. Han conquistado festivales como el Sonorama Ribera o el Mad Cool. Pese a originarse en Madrid la banda tiene grandes vínculos con Aragón, ya que dos de sus integrantes son oscenses.

La clausura del ciclo llegará el 13 de junio con una doble propuesta de gran peso artístico: la cantante catalana María Arnal y Nortec.

Arnal es una de las voces más innovadoras del panorama musical contemporáneo perteneciente a esa red de folclóricas modernas formada por Rosalía o Judeline. Ya ha visitado el Jardín de Invierno, pero en esta ocasión presentará su nuevo trabajo "AMA" en su primera gira en solitario. AMA, creado junto al islandés Intelligent Instrument Lab, el Barcelona Supercomputing Center y cinco bailarinas, explora la polifonía tradicional con voces sintéticas generadas a partir de la de Maria Arnal. Las bailarinas modulan estas voces, transformando la coreografía en canto coral. Supone su regreso a los escenarios y adelanta su primer disco en solitario, que se ha presentado en festivales como Ars Electronica y RomaEuropa en 2025.

Ese mismo día cerrará la jornada Nortec: Bostich & Fussible --en formato banda--. El grupo fusión del Norteño y el Techno, son un referente internacional de la música electrónica mexicana, cuyo impacto en la cultura contemporánea ha sido determinante.

En los últimos 15 años el dúo ha realizado giras alrededor del mundo desde Europa a Australia, de América del Sur a Japón y China, además de presentarse en los festivales más importantes como Bonnaroo y Coachella; y han realizado remixes para Beck, Calexico, Ennio Morricone o Lenny Kravitz.

CICLO CONSOLIDADO EN ZARAGOZA

En sus seis ediciones, Música al Raso se ha consolidado como un ciclo de referencia en la programación cultural municipal, destacando por su capacidad para combinar estilos, generaciones y procedencias en un formato accesible y al aire libre. Ha reunido a figuras de reconocido prestigio junto a propuestas emergentes de notable impacto en la escena actual.

Por sus escenarios han pasado artistas de la talla de Wilco, Rufus Wainwright, Cat Power o Ana Tijoux, referentes indiscutibles en sus respectivos géneros, así como nombres clave del ámbito nacional como Lia Kali, Alizzz, Kiki Morente, María José Llergo, DePedro o La Plazuela. El ciclo ha sabido además dar cabida a nuevas corrientes y sonidos urbanos con artistas como Rojuu, Bejo o Skydrvg, completando así un cartel ecléctico que sitúa a Música al Raso como una cita imprescindible en la programación cultural de primavera.