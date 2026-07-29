Una rana fósil original procedente del yacimiento de Libros (Teruel) se incorpora al Museo de Paleontología en Dinópolis

La rana procede del yacimiento de conservación excepcional de Libros (Teruel). - DINÓPOLIS

TERUEL 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Aragonés de Paleontología/Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, ubicado en Dinópolis, exhibe en su vitrina de novedades una nueva rana fósil procedente del excepcional yacimiento paleontológico de Libros (Teruel), reconocido por el extraordinario estado de conservación de sus fósiles.

Este ejemplar se incorpora a la exposición coincidiendo con el reciente proyecto 'Minas de Libros: ranas y azufre', impulsado por la Comarca Comunidad de Teruel y el Ayuntamiento de Libros dentro de la iniciativa Dinoexperience, bajo la dirección científica y museográfica de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

El proyecto tiene como objetivo poner en valor el singular patrimonio paleontológico, geológico y minero de este enclave. Junto a la nueva rana fósil, los visitantes podrán seguir contemplando el holotipo de Oblitosaurus bunnueli, un importante dinosaurio descubierto en la cercana localidad de Riodeva.