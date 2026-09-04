Ranera justifica la ausencia del PSOE de la concentación de apoyo a Ceuta por la "utilización" de PP y Vox

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha justificado la ausencia de los socialistas en la concentración de apoyo a Ceuta por la "utillización" de PP y Vox "simplemente para "confrontar".

A su parecer, "lo único que buscaba era confrontación, crispación, que vale todo para intentar terminar con un gobierno" en referencia al Gobierno de España.

Según Ranera "lo que hay que hacer desde el Partido Popular y desde toda la ciudadanía es sumar y resolver y que haya una colaboración institucional", pero "esta forma de actuar lo único que hace es acabar crispando más y dificultando la convivencia".

Tras dejar claro que el PSOE no va a ser partícipe de estas concentraciones que "lo único que hacen es un llamamiento al odio", ha apostillado que los socialistas son "cómplices, como siempre, de la colaboración institucional". Por eso, ha argumentado, el PSOE estuvo presente en la colocación de la pancarta "Zaragoza con Ceuta" en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, junto al PP y Vox.

En rueda de prensa, Ranera ha dicho que "evidentemente, existen unos problemas en Ceuta" tras la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio. "Evidentemente --ha agregado-- desde el Partido Socialista tenemos claro que hay que resolver y dar respuesta a la situación, por una parte a los vecinos ceutíes y por otra parte a la migración".

Estas respuestas, ha abundado, "pasan por la colaboración institucional y esto, una vez más, que ya no es raro, lo está utilizando el PP y Vox simplemente para la confrontación".