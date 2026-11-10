Ranera (PSOE): "El acuerdo de presupuesto PP-Vox constata que Chueca claudica ante la ultraderecha"

Archivo - La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha considerado que "el acuerdo de presupuestos entre PP y VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza es la "constatación de que Chueca ha vuelto a claudicar ante la ultraderecha por puro tacticismo político".

Tras calificar a Vox de un partido "negacionista" de la violencia machista y del cambio climático ha criticado que la prioridad para Chueca "siempre será ella y lo que diga Génova, mucho antes que solucionar los problemas de los zaragozanos".

Mientras tanto, ha comparado, los zaragozanos "siguen sufriendo las nefastas frecuencias del transporte público, la suciedad en nuestras calles, la incapacidad del PP para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en nuestra ciudad mientras construye viviendas de lujo y se abre la puerta a los fondos buitre".

Según la portavoz socialista, "Natalia Chueca tampoco defiende los intereses de los zaragozanos cuando no es capaz de reclamar los 12 millones de euros que nos debe Tiro de Pichón o cuando nos mintió de que la Romareda nos iba a costar cero euros y ya vayamos por más de 180 millones".

Por todo ello, ha dicho, "Chueca nos demuestra de nuevo que la prioridad de Chueca pasa antes por Génova y de sus propios intereses antes que resolver los problemas reales de los zaragozanos".