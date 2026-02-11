Ranera (PSOE) atribuye a los "líos de la derecha" que Calvo (Vox) desista de su renuncia y lo celebra

Archivo - La portavoz municipal del PSOE Zaragoza. - PSOE. - Archivo

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha atribuido a los "líos de la derecha" que el portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, haya desistido de su renuncia inicial y mantenga su acta de concejal hasta el debate del presupuesto y ha celebrado que el edil de Vox haya reculado y posponga su jubilación.

"Yo me alegro --ha reconocido Ranera-- de que Julio Calvo se vaya por la puerta grande y la puerta grande es ir al próximo pleno con 31 concejales. Esa es la democracia y eso es prioritario que lo tenemos que defender cualquier concejal en cualquier ayuntamiento de España".

A su parecer, el anuncio del lunes de Julio Calvo de que abandonaba la política para pasar a la situación de jubilación fue un "intento de hacerle el último favor a Jorge Azcón, dejando el Ayuntamiento de Zaragoza en 30 concejales para que la alcaldesa con su voto de calidad pudiera desempatar" para sacar adelante el presupuesto.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha propuesto que los concejales de Vox "cumplan su obligación" de que el pleno tenga 31 concejales y que el PP "empiece a hablar con otros partidos políticos" al asegurar que en el PSOE conocen los problemas de los ciudadanos. "Por ello, que no perviertan la democracia y que no perviertan las mayorías y minorías", ha instado.

A su parecer, se debe visualizar que hay 15 concejales del PP, otros 4 son de Vox, 2 de Zaragoza en Común (ZEC) y los otros 10 son del Partido Socialista.

"Si Vox va a decirle que no a los presupuestos, como ya dijo hace varias semanas, si desde el PSOE presentado una enmienda a la totalidad y 96 enmiendas --que ojalá me equivoque pero Natalia Chueca no me ha llamado, por lo tanto interpreto que no tiene mucho interés en pactar con el PSOE-- que se visualice lo que va a pasar en el pleno y lo que debe de pasar en el Pleno es que los 31 concejales votemos con nuestras distintas formaciones", ha indicado.

Ranera ha comentado que si la alcaldesa tiene un problema "por los líos de la derecha, a lo mejor se tiene que someter, como ella avanzó, a esa cuestión de confianza". Esa situación, ha avanzado va a generar una "inestabilidad política" en la ciudad porque "no va a tener presupuestos".