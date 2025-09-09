Ranera (PSOE) avisa de que no apoyará la nueva subida de agua y basuras que le ha planteado Chueca

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, reinida con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - DANI MARCOS

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha dejado claro que los socialistas no van a apoyar la nueva subida de tasas de agua y basuras que le ha planteado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el encuentro que han mantenido con motivo del inicio del curso político.

"Chueca considera que el PSOE debe de hacer gestos y nos ha pedido que apoyáramos la subida. Pues bien, el gesto es el mismo que hicimos el año pasado: el PSOE no va a generar más presión a muchas familias que desgraciadamente no llegan a final de mes y, por tanto, no vamos a aprobar la subida de tasas que, además, son lineales; es decir, todos los zaragozanos pagamos lo mismo, a pesar de los ingresos que tengas", ha zanjado.

Ante esta propuesta de Chueca, Ranera ha asegurado "haberse quedado ojiplática". "No entiendo que la alcaldesa de la cuarta ciudad de España pueda hacer esta proposición. Chueca no entiende las necesidades y ni los problemas de los vecinos de los barrios. Sigue gobernando desde su atalaya", ha lamentado.

La portavoz socialista también le ha pedido a la alcaldesa que abandone "los continuados desprecios" que está haciendo hacia el PSOE, y ha denunciado su "falta de transparencia e información" en temas clave para los ciudadanos como los 76 millones de euros comprometidos de presupuesto municipal para la Nueva Romareda y el estadio modular.

NUEVA ROMAREDA

"En un Ayuntamiento no está solo el Gobierno. Están 31 concejales y es tarea de todos gobernar para toda la ciudadanía", ha recordado Ranera, que ha reclamado "tener nuestro espacio para hacer control al Gobierno de la ciudad pero con total transparencia", ha insistido para apuntar que "uno de los problemas más preocupantes de la forma de gobernar del PP es la falta de transparencia".

Al respecto ha recordado "la burla y el engaño" que ha supuesto este lunes la Junta de Portavoces solicitada por el PSOE ante la falta de información sobre el nuevo campo de fútbol. "Ayer se nos volvió a despreciar como grupo principal de la oposición. La Junta duró 7 minutos y ni siquiera el resto de los grupos conocía las preguntas que habíamos planteado desde el PSOE", ha recordado.

Por ello, la portavoz socialista ha asegurado que "si la transparencia no la facilitan desde el Gobierno de la ciudad nos tendremos que dirigir a otros órganos para garantizar nuestro derecho al control al Gobierno, que no lo vamos a abandonar en ningún caso".

VIVIENDA

En la reunión, Ranera también le ha trasladado a la alcaldesa que "se plante" frente al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y defienda a los zaragozanos en temas tan importantes como la educación, la sanidad o la vivienda.

"Aunque no sean competencia directa del Ayuntamiento, cuando se dejan de prestar servicios de urgencias en los centros de salud por la tarde son los vecinos de los barrios de Zaragoza los que sufren la decisión política de Azcón. O la negativa de Azcón de asumir el Plan Corresponsables, que repercute en la conciliación de las familias", ha explicado.

Sobre vivienda, la portavoz socialista le ha solicitado a la alcaldesa que "deje de vender" suelo público y "deje de entregar" al Gobierno de Aragón suelo dotacional con el que la ciudadanía tiene expectativas en los barrios para hacer equipamientos públicos.

"Chueca --ha criticado Ranera-- vende el suelo público, donde podríamos hacer vivienda pública, para tener mayores ingresos: como Vía Hispanidad, Alumalsa, Montecanal... pero Chueca dice que es en la política que cree, donde saca ingresos para decisiones políticas comprometidas como La Romareda, como en el caso de Vía Hispanidad".

Sin embargo, Ranera ha salido del encuentro con la sensación de que Chueca no va hacer nada por defender a los zaragozanos y "lo que diga Jorge Azcón será lo que va a pasar en esta ciudad". Así, ha considerado, "la vivienda va a ser para unos pocos, en la educación no habrá planes de conciliación y seguirán cerrados los centros de salud por las tardes, que eran prioritarios para los barrios".

CALLE JAVIER LAMBÁN

Lola Ranera también le ha trasladado a la alcaldesa la propuesta del PSOE para que una calle de Zaragoza lleve el nombre de Javier Lambán. "Chueca ha recogido el guante y ha entendido que es necesario que esta ciudad le agradezca todo el trabajo que Lambán hizo por los aragoneses y, por supuesto, por los zaragozanos".

Por ello, la portavoz socialista ha asegurado que "nos vamos a poner a trabajar y estudiar para ver qué calle cumple las características apropiadas".