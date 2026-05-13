Ranera (PSOE) exige a Chueca que cumpla su compromiso con los equipamientos públicos de Parque Venecia

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que escuche a los vecinos de Parque Venecia que reclaman equipamientos - PSOE

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que escuche a los vecinos de Parque Venecia y "cumpla" con los equipamientos prometidos.

"Un barrio sin equipamientos es un barrio solo con vivienda, en el que se puede dormir, pero no se puede vivir y estos vecinos piden los equipamientos que el Ayuntamiento les ha prometido", ha apremiado Ranera en una visita acompañada por la concejal también socialista, Ros Cihuelo, y por decenas de vecinos de Parque Venecia.

Parque Venecia es un barrio donde residen ya más de 10.000 vecinos, con mucha población joven y familias que tienen carencias importantes de equipamientos.

"Actualmente solo hay dos colegios públicos y también tenían expectativas de tener un instituto, un centro de salud, zonas infantiles, servicios esenciales como el resto de barrios de Zaragoza", ha explicado Ranera en los solares donde se habían previsto estos equipamientos deportivos, culturales, educativos y sanitarios.

"El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón se han empeñado en hacer más vivienda, cuando los vecinos lo que necesitan aquí es soluciones, porque estamos convirtiendo la vivienda en plena especulación". Además, Ranera ha señalado que "no se puede construir vivienda a costa de los vecinos, a costa de especular, a costa de hacer más viviendas pero menos vida y menos equipamientos para este barrio".

Por su parte, el presidente de la Agrupación Rialto, Carlos Malo, ha alertado, entre otras cosas, de la saturación de los dos colegios y la falta de equipamiento deportivo.

ATENCIÓN

"Hace falta un instituto que nunca llega, ampliación del colegio, está saturado el centro de salud que compartimos con vecinos de Torrero La Paz, hacen falta centros cívicos, bibliotecas, equipamientos para niños".

Reclaman atención al Ayuntamiento para cumplir de una vez las múltiples promesas realizadas. "Teníamos aprobado un mercado pero luego resultó que era muy caro traerlo. ¿Qué servicios tenemos entonces que reclamar?", se ha preguntado.

Entre los más de 10.000 habitantes de Parque Venecia, Néstor Escuer, miembro de la Asociación de Vecinos, ha reclamado inversiones y soluciones.

"En esas parcelas debería haber equipamientos en general, lo que no puede ser es que nos las quiten a la primera de cambio, porque propusimos a la alcaldesa, Natalia Chueca, que estuvo aquí con nosotros, hacer un aparcamiento y nos dijo que era difícil porque había que recalificar, y al poco tiempo nos encontramos que van a ir unos pisos", ha criticado.

Por eso, la asociación ha expresado de forma gráfica que están "como en una isla". "Queremos vivienda, pero no a cualquier coste, porque no podemos asumir más vecinos en un sitio donde todo está colapsado: el colegio, la guardería todo", ha enumerado.

Tras esta exposición, el PSOE ha exigido a la alcaldesa que "salga de su despacho y que escuche las necesidades de los barrios", porque, en el caso de Parque Venecia, los representantes de los vecinos se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón y "no han recibido respuesta".

Carlos Malo ha añadido que, tras escuchar a Chueca hablar de la situación del barrio, decidieron ponerse en contacto con la alcaldesa. "Mandamos un mensaje de estamos abiertos a hablar y hasta ahí", ha concluido.