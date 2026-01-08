Ranera (PSOE) ve "vergonzoso" que Chueca no solucione los problemas con las aguas fecales en la calle Loarre

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, visita la calle Loarre. - PSOE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha tachado este jueves de "vergonzoso" que la alcaldesa, Natalia Chueca, no solucione los problemas de insalubridad por humedades que están sufriendo los vecinos de la calle Loarre, en el distrito de Torrero, debido a la degradación de los desagües del vertido.

"Es impensable que, en pleno siglo XXI, y siendo Zaragoza la cuarta ciudad de España, Chueca permita que haya vecinos afectados por aguas fecales porque sus tuberías degradadas no están conectadas al colector general", ha criticado Ranera.

La líder de la oposición municipal, que ha estado acompañada por la concejala Ros Cihuelo y por vecinos afectados, ha recordado que el propio Jorge Azcón, cuando fue alcalde, y ahora Natalia Chueca, se comprometieron a solucionar esta situación pero, a día de hoy, "sigue siendo una promesa incumplida".

Por ello, el PSOE presentará enmiendas al presupuesto municipal para la reforma de esta calle frente a "la mentira tras mentira" del PP".

Ranera ha ironizado diciendo que "como dice Natalia Chueca, en Zaragoza sí que pasan cosas y, desgraciadamente, hablamos de que en un barrio de la cuarta ciudad de España, como es Torrero, un barrio icónico, un barrio de los que tenemos absolutamente cariño por sus vecinos por todo lo que han contribuido a la ciudad, sus vecinos tienen problemas de insalubridad".

"¿Por qué? Porque los vecinos no tienen capacidad de poder tener un vertido en las condiciones del siglo XXI, en lo que otras calles de la ciudad sí que tienen", ha lamentado.

"MENTIRAS" DEL PP

La portavoz municipal del PSOE ha incidido en que la reforma integral de la calle Loarre "ha sido una sucesión de mentiras por parte del PP", después de que Azcón prometiera a los vecinos una reforma integral y Chueca se cvolviera a comprometer a que iban a tener sus vertidos.

"Ahora nos encontramos con los presupuestos del 2026 y, una vez más, no hay ninguna partida presupuestaria para realizar el vertido y hacer una reforma integral de la calle", ha protestado.

Ante esta situación, Ranera ha exigido a Natalia Chueca que "deje de abandonar a los vecinos de Torrero y que dé solución a los problemas de insalubridad que están sufriendo" porque "estamos hablando de humedades porque no hay vertidos y, por lo tanto, las aguas fecales están entrando en sus casas", en una situación "absolutamente vergonzosa".

Ha reiterado que el Grupo Socialista incorporará partidas a este presupuesto ya que "Chueca abandona a los vecinos e incumple sus propios compromisos con los vecinos de la calle de Castillo Loarre; unos vecinos que único que están pidiendo al Ayuntamiento de Zaragoza es que su calle tenga vertido, que haya una reforma integral", ha dicho, recordando que estos vecinos "están pagando los impuestos como cualquier vecino más de la ciudad", por lo que la alcaldesa "debe resolver esta situación que, en el siglo XXI, es absolutamente impensable".