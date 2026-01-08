Serrano asegura que si la calle Loarre no se hace, será por el "bloqueo" de la izquierda y Vox

Archivo - El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha respondido a las críticas del PSOE por los problemas de insalubridad que sufren los vecinos de la calle Loarre, en el Distrito zaragozano de Torrero, que no pueden evacuar correctamente sus aguas fecales, y ha asegurado que si esta vía no se reforma será por el "bloqueo" de la izquierda y del grupo municipal de Vox a los presupuestos de 2026.

"El Partido Socialista tiene que dejar de engañar a los vecinos de Zaragoza porque resulta sarcástico que la señora Ranera haya ido hoy a la calle Loarre a decirle a los vecinos que el Gobierno municipal no va a ejecutar la reforma de esta vía, cuando es precisamente el Partido Socialista y el grupo municipal de Vox los que se quieren poner de acuerdo para paralizar el presupuesto", ha manifestado Serrano.

El consejero ha señalado que las cuentas de 2026 cuentan con una partida específica de 6,2 millones de euros, con plurianuales por otros 9 millones, para obras de renovación viaria.

"Es precisamente, la izquierda y el grupo municipal de Vox los que se quieren poner de acuerdo para no sacar adelante un presupuesto donde se contemplan más de 6,2 millones de euros para este tipo de acciones", ha protestado, a la vez que ha reiterado su acusación a PSOE, Vox y ZeC de "bloquear la ciudad para que Zaragoza no siga en el periodo de transformación y mejora en el que está inmersa desde el año 2019 y, muy especialmente, desde el año 2023".

Por ello, Serrano ha emplazado a Ranera y a los socialistas a que "dejen de mentir a los vecinos", remarcando que "si la calle Loarre no se hace, será su única responsabilidad" por la "pinza" que están haciendo "la izquierda radical y la derecha radical" contra el presupuesto municipal.