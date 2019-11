La RAPA convoca una nueva concentración en contra del ICA en Torrero

Publicado 22/11/2019 19:12:05 CET

ZARAGOZA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) ha convocado una concentración de protesta en contra del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) este domingo, 24 de noviembre, a las 12.00 horas, en la plaza de Las Canteras, en el distrito zaragozano de Torrero.

La RAPA ha justificado esta nueva protesta ante la falta de respuesta del Gobierno de Aragón "al clamor ciudadano contra el injusto y desproporcionado Impuesto de Contaminación del Agua.

Esta concentración será un nuevo paso en la campaña que la RAPA ha emprendido en todos los barrios zaragozanos con la instalación de mesas de recogidas de firmas solicitando amparo al Justicia de Aragón, y el reparto de impresos para que los ciudadanos presenten Recursos Económico-Administrativos contra la nueva remesa de recibos del ICA, correspondientes al año 2018, que están recibiendo en sus hogares.

Desde la RAPA ha recordado en una nota de prensa que se han entregado más de 3.000 impresos y que las firmas recogidas superan las 2.000.

El presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván, entidad que forma parte de la RAPA, ha señalado que en todos los barrios se ha constatado el "enfado ciudadano por un impuesto que todos consideran injusto y abusivo", y la voluntad de no pagar los nuevos recibos, como ya hicieron con los correspondientes al año 2017, cuyos impagos superaron los 100.000.

"RECTIFICACIÓN O MOVILIZACIÓN"

"El ICA está completamente desacreditado y si el Gobierno de Aragón no entiende que los ciudadanos no quieren pagar más y no rectifica, los ciudadanos seguiremos reclamando y multiplicando las protestas".

Por su parte, el presidente de la RAPA, Enrique Gracia, ha indicado que la "clave" del problema se encuentra en la pretensión de trasladar los sobrecostes desproporcionados de la depuración de aguas residuales a todos los ciudadanos.

Para la RAPA estos sobrecostes deben cubrirse a través de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y "no a costa de los bolsillos de los ciudadanos". En este sentido, han dejado claro: "Mientras el Gobierno de Aragón no rectifique y asuma esta reforma, como se ha comprometido, dialogando con la RAPA para establecer un modelo justo y sostenible, el conflicto seguirá vivo".

Gracia ha reiterado que pese a haber solicitado reuniones con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; con el consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona; y con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ninguno les ha recibido para iniciar este diálogo.

Además, están a la espera de la sentencia sobre el recurso contencioso administrativo que han presentado. "Si es positiva, entendemos que no le quedará más opción al Gobierno de Aragón que la desaparición del ICA; en caso de ser negativa, endureceríamos nuestras acciones, y en el plano judicial seguiremos recurriendo, llegando si es preciso a los tribunales europeos".

"BAJAR A LA CALLE"

En cuanto al alcalde Azcón, Gracia le ha afeado que "se está limitando a recoger la parte del botín fiscal que corresponde al Ayuntamiento por este impuesto", pero sin que ello suponga iniciar las, cada vez, "más urgentes" inversiones en las "deterioradas" infraestructuras del ciclo del agua de la ciudad, como en la depuradora de La Cartuja, tanques de tormentas, una nueva depuradora en la margen derecha, y otras.

El presidente de la RAPA ha considerado que el alcalde "debe bajar a la calle" y explicar a los zaragozanos por qué tienen que pagar una doble tributación de 25 euros por persona, cuando podrían ser 5 euros por persona. "La presión fiscal está ahogando a las familias, pero también a los pequeños empresarios y a los autónomos, mientras se deteriora el servicio", ha alertado.

Por su parte, la vicepresidenta de la RAPA, Maribel Martínez, ha llamado a la ciudadanía a participar en la concentración de este domingo en Torrero y en las siguientes movilizaciones, como la manifestación del 1 de diciembre en la plaza Aragón, y las que puedan convocarse si el Gobierno de Aragón no rectifica.

Asimismo ha agradecido a la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y a sus asociaciones vecinales por el apoyo prestado a la campaña en las mesas informativas de los barrios, que continuarán también la próxima semana en Valdespartera, Arcosur, Miralbueno, Garrapinillos, Almozara, Valdefierro, Oliver, San José y Delicias.