El Rastrillo Aragón 2025 abre sus puertas en el Auditorio de Zaragoza con 26 stands solidarios

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca ha asistido a la apertura del Rastrillo Aragón 2025, que organiza la Fundación Federico Ozanam en la Sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor, del 24 de octubre al 2 de noviembre.

El Rastrillo Aragón es una iniciativa solidaria con gran arraigo en la ciudad, que cumple ya 38 ediciones. Cuenta con 26 stands en los que es posible encontrar una amplia variedad de artículos para todos los gustos y bolsillos: ropa nueva y de segunda mano, juguetes, regalos, decoración, bisutería, muebles, libros o productos de alimentación, entre otros.

Una de las novedades de esta edición es la renovación del stand de Deportes, que este año ofrece ropa nueva y artículos de primeras marcas, dando un paso más para atraer a nuevos públicos y ampliar la oferta. También el stand Pop Up, uno de los más dinámicos y modernos, amplía su propuesta incorporando una línea de moda masculina junto a las colecciones femeninas que tanto éxito han tenido en ediciones anteriores.

El objetivo del Rastrillo Aragón 2025 es, de nuevo, y dada la dimensión del proyecto, la ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen, para el cuidado y la atención a las personas mayores.

Esta ampliación contempla la creación de dos nuevas Unidades de Convivencia que, junto con las actuales, harán posible adaptar los espacios a las necesidades individuales de cada persona, promoviendo su autonomía y bienestar. Además, supondrá una mejora en la accesibilidad y en el diseño de entornos más cómodos, seguros y estimulantes.