El Rastrillo Aragón de Ozanam encara el fin de semana con cerca de 500.000 euros recaudados

Archivo - Rastrillo de Aragón, organizado por la Fundación Federico Ozanam. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rastrillo Aragón encara los últimos días de su trigésimo novena edición con la vista puesta en el fin de semana y una recaudación acumulada que se sitúa en torno a los 484.982 euros tras los 48.063 euros registrados en la jornada de este jueves.

La cita solidaria de la Fundación Federico Ozanam continúa reuniendo a personas que recorren sus 26 stands, participan en las actividades y colaboran con el objetivo solidario de este año: contribuir a financiar las obras de ampliación de la Residencia Ozanam 'Nuestra Señora del Carmen'. La jornada de este jueves ha contado con la actuación de la Rondalla Jesús Recio, que ha llevado la música al recinto a las 12.30 horas. La programación también ha incluido el taller 'Lettering botánico', en el que las personas participantes han podido decorar una inicial con flores prensadas y crear una pieza personalizada.

Este viernes, el Rastrillo Aragón dará inicio a un fin de semana con propuestas dirigidas especialmente al público infantil. A las 18.00 horas tendrá lugar el taller 'Pinta tu pieza 3D', dirigido a niños a partir de los cinco años. El sábado, la programación continuará con actividades relacionadas con Halloween.

HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE

El Rastrillo Aragón permanecerá abierto hasta el próximo lunes, 2 de noviembre. La recaudación de esta edición se destinará a financiar una nueva fase de las obras de ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen, cuyos trabajos ya han comenzado.

El proyecto contempla ampliar las instalaciones y avanzar hacia un modelo de atención basado en Unidades de Convivencia, con espacios adaptados a la vida cotidiana de las personas que viven en la residencia.

La celebración del Rastrillo Aragón es posible gracias a la colaboración de más de 800 voluntarios, así como de empresas, entidades y particulares que participan en su organización. El evento se celebra en la Sala Multiusos del Auditorio 'Princesa Leonor' de Zaragoza, con entrada gratuita y horario de 11.00 a 21.00 horas.