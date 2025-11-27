Unas 200 personas de cuatro edificios de la plaza de Santa Clara de Huesca, van a ser desalojadas por riesgo de colapso

HUESCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro bloques de viviendas de la plaza de San Clara de la ciudad de Huesca, que corresponden a los números 1, 2, 3 y 4, con 77 pisos ocupados y aproximadamente 200 personas, va a ser desalojados por riesgo de colapso de los edificios.

El Ayuntamiento ha coordinado el desalojo con las comunidades de propietarios y un sistema ordenado para que los vecinos puedan retirar enseres básicos. A la vez, los servicios sociales y el área de Desarrollo han activado medidas de realojo provisional de aquellos vecinos que no tengan alternativa habitacional.

El Consistorio oscense ha activado el nivel 1 de emergencia y el CECOPAL para coordinar estas tareas. Va a instalar un puesto de mando avanzado en la misma plaza de Santa Clara para coordinar el proceso y atender a los vecinos.

El problema radica en la pérdida de estabilidad de los pilares que sustentan la estructura, por un proceso de carbonatación de la armadura del hormigón.

Los edificios datan de los años 64 y 65 y pasaron la correspondiente ITE. El problema se ha detectado de manera reciente a raíz de unos trabajos en un local de la planta baja del número 4.

Los técnicos han determinado que la mayoría de los pilares de la planta baja están afectados.

Los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento y de Secretaría han procedido al proceso administrativo que ordena el desalojo a partir del informe del arquitecto de la propiedad.

La Policía Local, junto con los servicios sociales, se encargarán de comunicar el desalojo de manera formal. Los vecinos ya han sido informados por sus comunidades.