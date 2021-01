Rechazada la moción de Podemos y ZeC para que el Gobierno de España regule el alquiler de vivienda

ZARAGOZA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado con los votos en contra del PP, Ciudadanos y Vox, una moción conjunta de ZeC y Podemos para instar al Gobierno de España a aprobar una ley estatal de vivienda que blinde la función social de la misma, adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y legislar para regular el mercado del alquiler impidiendo los precios abusivos.

Asimismo, se pedía al Gobierno de la ciudad iniciar un estudio sobre la situación del alquiler en Zaragoza, y a garantizar el derecho a una alternativa habitacional a las personas que se enfrentan a un desahucio.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que el mercado del alquiler es "ultraabusivo" y hay que regularlo por medio del Gobierno de España. Ha pedido ofrecer alternativa habitacional antes de que se produzca un desahucio porque la vivienda "es un derecho" y que los pequeños propietarios no sufran los impagos.

La concejal del grupo municipal de Vox, Carmen Rouco, ha dicho que un modelo de libre mercado está sujeto a la oferta y demanda y si lo poderes públicos quieren intervenir tienen que hacer estudios sistemáticos del mercado de vivienda, "que nunca ha hecho Podemos". Ha alertado de que en caso de intervención "se funcionaría en negro y con pagos en 'B'".

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha pedido combatir los planteamientos "ultraliberales" de Vox porque "no resuelven" el problema de la vivienda para las clases más desfavorecidas y ha abogado por intervenir el mercado del alquiler que "no supone una merma del derecho a la propiedad de sus tenedores".

La consejera municipal de Infraestructuras, Patricia Cavero, ha preguntado cuantas viviendas hizo ZeC y ha criticado que el programa de captación de vivienda "Alegra tu vivienda" cuesta más de 1 millón de euros al año. Ha dicho que el contenido de la moción es "difícil de compartir" porque no se habla del derecho a la propiedad privada que también está en la Constitución y no se alude a los propietarios afectados por la ocupación.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha avanzado el apoyo a la moción y ha tildado de "no óptimo" las experiencias de intervención en ciudades como Berlín. Ha afeado al PP que "no tiene modelo de ciudad en este ámbito" y no hay alternativa al programa 'Alegra tu vivienda'. Ha pedido hacer vivienda pública en los suelos de Alumalsa.