Recogidas más de 537 toneladas de residuos durante las Fiestas de San Lorenzo de Huesca

HUESCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca y la empresa Grhusa han recogido durante las Fiestas de San Lorenzo un total de 57.670 kilos de residuos de la fracción resto en las vías públicas y parques de la ciudad, un 1,49% más respecto al año 2024, cuando se recogieron 450.940 kilos.

En cuanto a la recogida selectiva de residuos, 30.360 kilos han sido de envases de plástico, latas y bricks; 27.760 kilos han sido de papel y cartón, 13.190 kilos de residuos orgánicos y 8.820 kilos de vidrio, ha informado el Consistorio oscense.

En total, se han recogido 537.800 kilos de residuos de todas las fracciones durante las fiestas, siendo los días 10 y 14 de agosto los que más residuos se recogieron --76.580 y 77.640 kilos respectivamente--.

Por otro lado, este año se ha aumentado el uso de detergentes, desodorizantes y desinfectantes un 25,30%, pasando de 166 a 208 litros empleados para garantizar una limpieza exhaustiva de las calles, plazas y espacios públicos que han albergado las distintas actividades festivas, especialmente en las zonas de concentración de personas, como el recinto ferial, las áreas de conciertos y las zonas de restauración; una medida que ha asegurado que, tras las celebraciones, la ciudad recupere su estado de salubridad y limpieza. A esto hay que sumar los 742.000 litros de agua empleados para la limpieza a fondo.

Además, la brigada de jardines ha recogido 9.060 kilogramos de residuos en los parques y jardines de la ciudad, principalmente en el Miguel Servet.

En este parque se han vertido durante estas fiestas seis cubas diarias para remojar los paseos con el objetivo de reducir la temperatura ambiente, controlar el polvo, proteger la vegetación y mejorar el confort de los viandantes.

Desde el Ayuntamiento de Huesca, hacen un balance "muy positivo" del servicio de limpieza viaria y de parques durante las fiestas y han agradecido a todo el dispositivo su "excelente trabajo".