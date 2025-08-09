Récord de peregrinaciones internacionales en la Basílica del Pilar de Zaragoza

Archivo - Montaje de los andamios de la restauración de la primera torre de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza ha registrado un aumento histórico en las peregrinaciones internacionales durante el primer semestre de 2025, un periodo en el que acudieron al templo 2.639.487 visitantes, un crecimiento significativo con respecto a los primeros seis meses del año anterior.

En concreto, se han acreditado 251 grupos internacionales con 9.290, lo que supone un aumento de un 22,4% en los grupos y de hasta el 31,8% en el número de peregrinos, ha informado el Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Al igual que en 2024, mayo ha sido el mejor mes, con 2.857 peregrinos el año pasado y casi 4.000 --3.956-- en 2025. Junio también ha mostrado un incremento destacado, al pasar de 1.341 a 1.953 peregrinos.

El único mes en el que han bajado las llegadas con respecto al año anterior ha sido abril, con una bajada del 16,4% en grupos y del 24,7% en peregrinos, lo que se achaca a factores estacionales, al coincidir la Semana Santa en este mes en 2025.

En todo caso, si por algo ha destacado este primer semestre del año ha sido por la internacionalización, con la llegada de turistas religiosos de 24 países distintos, por los 22 del mismo periodo de 2024. De hecho, Uganda, Eslovenia, Suiza, Angola, Rumanía, Hong Kong, Cabo Verde, la isla Reunión y Vietnam se han sumado a la lista.

Pese a sufrir un ligero descenso con respecto a 2024, sigue liderando el número de peregrinos Estados Unidos, con casi una quinta parte de los mismos --1.845--, seguido de Filipinas, con un aumento del 28,2% hasta las 1.355 llegadas.

Destaca el incremento exponencial de los peregrinos procedentes de Indonesia (+412,4%) o de China, que han duplicado su llegada hasta sumar 342 visitantes, También han crecido por encima del 20% los fieles procedentes de México y Colombia, mientras que han descendido los que lo hacen desde Corea del Sur, Brasil y Chile. Países europeos como Polonia, Francia e Italia juegan asimismo un papel relevante.

Para el Cabildo Metropolitano, el aumento en la cantidad y la diversidad de los peregrinos refleja "una tendencia al alza en la popularidad del Pilar como destino espiritual", así como la creciente internacionalización de este destino.

"La Basílica del Pilar continúa siendo un faro de fe y cultura, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo. Estos datos confirman su relevancia como uno de los principales centros de peregrinación global con un impacto positivo en el turismo y la economía local", han concluido.