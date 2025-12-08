Récord de solicitudes en el plan de ayudas a las industrias agroalimentarias del Departamento de Agricultura

Trabajadores en una planta de envasado de brócoli - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha recibido una respuesta histórica, al contabilizar 83 solicitudes, en la convocatoria de subvenciones para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de las industrias agroalimentarias de la Comunidad, enmarcada en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 .

La ORDEN AGA/1118/2025, publicada el pasado 5 de septiembre, destina 18.572.484 euros para impulsar la modernización, competitividad y valor añadido del sector de cara al próximo 2026.

El interés ha superado todas las previsiones, con 83 solicitudes registradas: 31 en Huesca, 12 en Teruel y 41 en Zaragoza. La inversión total solicitada alcanzaría los 211.526.773 euros, lo que confirma el dinamismo del sector y su voluntad de invertir en innovación y futuro.

Los proyectos presentados abarcan prácticamente todas las ramas de la industria agroalimentaria. Por inversión destacan entre otras áreas la cárnica con 66 millones de euros y 17 expedientes; frutas y hortalizas son 43 millones de euros y 22 expedientes; piensos llega los 43 millones de euros con 5 expedientes; cereales suma 11 millones de euros en 7 expedientes; y huevos y aves son 10 millones de euros y 6 expedientes.

La demanda de apoyo económico duplica los fondos disponibles, lo que evidencia la confianza del sector en la política de impulso del Ejecutivo autonómico.

Con un nivel media de ayuda del 15 por ciento, el volumen total solicitado supera los 27 millones de euros, una cifra muy por encima del presupuesto previsto para la convocatoria.

Los proyectos destacan por su orientación a la digitalización, sostenibilidad, eficiencia energética, modernización tecnológica y diversificación de procesos, además de su impacto en la creación de empleo y en la internacionalización de productos aragoneses.

El impacto territorial es otro de los puntos fuertes: los proyectos presentados proceden de todas las provincias y numerosas comarcas, contribuyendo a la vertebración territorial y al desarrollo rural.

Los expedientes podrán ejecutarse en un plazo de hasta tres años ampliables uno más, y la resolución de la convocatoria está prevista para el primer cuatrimestre del próximo año.

La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, ha subrayado que "la altísima demanda de esta convocatoria demuestra que la industria agroalimentaria aragonesa está preparada para invertir, innovar y crecer".

Además, Cuéllar ha señalado que desde el departamento de Agricultura seguirán apostando por el sector, porque es motor de empleo, desarrollo rural y vertebración territorial. "Nuestro compromiso es claro: apoyar a quienes trabajan por el futuro de Aragón", ha aseverado.

Esta es la segunda convocatoria de ayudas a la transformación tras la de 16 millones de euros del pasado 2024 y que ya son una realidad en más de 50 industrias distribuidas en toda la comunidad, consolidando una apuesta estratégica para que Aragón continúe avanzando como referente agroalimentario y generador de oportunidades.