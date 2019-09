El rector y la consejera Maru Díaz abordarán la financiación de la UZ antes de las Fiestas del Pilar

Actualizado 16/09/2019 18:58:51 CET

ZARAGOZA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, abordará la financiación de la institución docente en la comisión mixta que está previsto que se convoque antes de las fiestas del Pilar, que se celebran del 5 al 13 de octubre.

"Lo que vamos a pedir lo sabrá primero el Gobierno de Aragón por lealtad, pero se dará a conocer con total transparencia". Así de tajante se ha manifestado el rector para mostrarse convencido de que la reunión de la comisión mixta seguro que producirá antes del Pilar.

El rector de la Universidad de Zaragoza y la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón han asistido a la lección inaugural y apertura del curso académico 2019/20 de la Universidad de Zaragoza, en el Aula Magna del Edificio Paraninfo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mayoral ha contado que este curso tiene el "reto" de lograr un nuevo acuerdo de financiación porque el actual expira en 2020 y habrá que hacer el presupuesto para el 2021 con el acuerdo fijado anteriormente.

TASAS

Maru Díaz ha asegurado que, desde el Gobierno de Aragón, entienden la prioridad que se traslada desde la universidad sobre la financiación. "Tenemos que tener una conversación pendiente y vamos a intentar poner de nuestra parte para que la falta de financiación no merme la calidad del trabajo de los docentes e investigadores de la Universidad de Zaragoza, que es de excelencia y garantiza la equidad social".

Tras reiterar su disposición a hablar financiación, la consejera ha recordado que el contrato programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza recoge plurianuales reconocidos y el pago de 2019 está contemplado. Este contrato programa vence en 2020 y, por ello, hay que hablar de los compromisos plurianuales para los próximos cuatro años, pero no afecta la actual prórroga presupuestaria porque está incluida la dotación.

Sobre la bajada de tasas que se tendría que compensar con una mayor dotación para no perder ingresos, Maru Díaz ha observado que "ya hay una bajada de tasas" al indicar que el programa 50-50 permite que los alumnos superar en 50 por ciento de las asignaturas reciben una bonificación en igual porcentaje al año siguiente. "La idea es ampliarla en un horizonte temporal que no se consigue en un año y hay que andar esa senda para que la situación de las familias no condicione lo que los niños quieren ser".

En cuanto a la recuperación del proyecto del Instituto de Alta Investigación con el CSIC, la consejera ha reconocido que es un asunto que "hay que retomarlo y hay que afrontarlo porque hay una necesidad y hay que ponerle solución".

Sobre el contrato de infraestructuras ha abogado por "ser audaces" para señalar que la construcción de la nueva Facultad de Filosofía "no puede ser la única obra. "Hay que pensar cuales se necesitan en los próximos 10 años y hay que hablarlo con la universidad".

"SITIO RELEVANTE"

Mayoral ha destacado como aspectos importantes a abordar la ley de la ciencia, el envejecimiento de la plantilla y las infraestructuras. También ha señalado que "hay que abrir la puerta cada día, pagar los sueldos, la luz y el agua y sin que sea un esfuerzo tan grande como en los últimos años".

A su parecer, se trata de aspectos esenciales, al igual que el hablar de formación a lo largo de la vida, y hacer más visible la universidad para todos e "incorporar lo que se necesita en una sociedad necesita que camina tan deprisa".

En su discurso Mayoral se ha referido a la nueva apuesta por los cursos de postgrado de referencia, la formación a lo largo de la vida y de financiación y planes. "El objetivo es que la universidad tenga un sitio relevante y todo el mundo pueda acceder sin trabas y el que quiera acceder a la educación superior pueda alcanzarla". Además, ha apuntado que en el Desafío 30-30 de la ONU aparece, por primera vez, que el derecho a la educación de la universidad, lo que ha calificado de "reto" para todas las universidades.

La Universidad de Zaragoza, una vez que se cierre el plazo de matriculación, tendrá este curso alrededor de 33.000 alumnos, que es una cifra de referencia de los últimos años, ha señalado el rector.

También ha elogiado al conferenciante elegido para la apertura de este curso académico, el vicepresidente de Ingeniería y Operaciones de Boeing Company, John Tracy. "Es un conferenciante de lujo, ha llevado la investigación de Boeing y será muy importante la imagen que se ofrece de cara a la sociedad y de la internacionalización que tiene la universidad y apostar por la dimensión internacional porque en el mundo hay pocas barreras".