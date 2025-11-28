La red de bibliotecas públicas municipales de la provincia de Teruel crece con la adhesión de La Puebla de Valverde

La Puebla de Valverde a la red de bibliotecas municipales de la provincia de Teruel, que cuenta con el apoyo de la DPT. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas públicas municipales de la provincia de Teruel crece con la incorporación de la biblioteca del Ayuntamiento de La Puebla de Valverde, de modo que ya son 50 las bibliotecas municipales de la provincia que cuentan con al apoyo de la Diputación de Teruel.

La vicepresidenta y diputada delegada de Archivos y Bibliotecas Beatriz Martín visitaba hace unos días la biblioteca, donde la recibieron la alcaldesa, María Ángeles Izquierdo, la concejala de Educación y Cultura, María José Casaus, y la bibliotecaria, Mercedes Izquierdo.

El personal del área de Bibliotecas de la DPT se encarga de tramitar los expedientes en los que se recogen las condiciones que el ayuntamiento de la localidad solicitante debe cumplir para incorporarse a la red y contar con el apoyo de la institución provincial. Entre las condiciones que se exigen está el compromiso de apertura al público de al menos seis horas semanales, y también se establecen unas características del espacio, el equipamiento, la adquisición de libros y la cualificación del personal que la atiende.

La biblioteca de La Puebla de Valverde cumple todos estos requisitos para formar parte de la Red provincial. En su visita, Martín recordó que "la DPT presta su apoyo incondicional a las bibliotecas municipales, como un espacio que permite fomentar y acercar la cultura a los y las turolenses en muchas de nuestras poblaciones. Nos gustaría que siguiera creciendo el número como hasta ahora y animamos a los ayuntamientos a apostar por la cultura".

Ha agregado que "somos conscientes de que una biblioteca exige un compromiso y requisitos mínimos que no todos pueden llegar a cumplir, por lo que también les invitamos a explorar de las salas de lectura, que es otra forma de participar y que también cuentan con ayudas de la DPT. La biblioteca de La Puebla de Valverde ha sido sala de lectura durante estos años y por fin, con el respaldo del ayuntamiento ha dado el salto para ser la biblioteca número 50 de nuestra provincia, así que estamos de enhorabuena", ha añadido.

Este nuevo espacio cultural se inauguró a comienzos de 2025 y está integrado en un centro que acoge otros servicios que presta la localidad, como el museo, la oficina de turismo y varias salas de uso polivalente.

La alcaldesa se mostraba satisfecha por la integración en la Red de su biblioteca: "Creo que es un paso importante en la apuesta que tiene el ayuntamiento sobre la cultura, y una biblioteca que está casi 20 años, pues ya tocaba que estuviéramos en las redes de Diputación para adquirir sinergias: la posibilidad de intercambiar libros, reuniones, optar a subvenciones. Es un paso positivo que teníamos en mente y este año se ha llevado a cabo con lo cual estamos contentos y satisfechos".

BIBLIOTECA DE LA PUEBLA DE VALVERDE

La biblioteca de esta localidad lleva en funcionamiento desde el año 2005, utilizando un local municipal en el Ayuntamiento. El nuevo espacio, que ha tenido una gran acogida entre los vecinos, cuenta con cuatro puestos de ordenador con conexión a Internet mediante fibra y desde donde se puede realizar todo tipo de consultas y se facilita la posibilidad del teletrabajo que, especialmente en los meses de verano, es muy demandado.

El municipio presume de la afición por la lectura, como relata su responsable Mercedes Izquierdo: "Ahora mismo tenemos club de lectura de adultos, que son 18 personas, que hacemos actividad de lectura, más película y debates. Y tenemos un club de lectura infantil el que hay unos treinta niños y hacemos toda clase de actividades, de lectura sobre todo, también manualidades, dibujamos, tenemos juegos para que se entretengan, la verdad es que se lo pasan muy bien".

La bibliotecaria ha apuntado que además de las actividades de animación a la lectura, encuentros con autores y reuniones de los clubes de lectura, el centro es un espacio de acogida donde se hacen deberes y trabajos escolares, manualidades y otras actividades, actuando como punto de unión y dinamización cultural en la localidad.

LAS BIBLIOTECAS EN LA PROVINCIA

Teruel cuenta con 50 localidades con biblioteca municipal integrada en la Red provincial. Desde el Área de Bibliotecas de la Diputación de Teruel se impulsa el mantenimiento de los servicios bibliotecarios de la provincia. Este apoyo se ha concretado en el asesoramiento técnico a ayuntamientos y bibliotecas municipales, la asignación de varias líneas de subvención, la programación de planes de formación para el personal que trabaja en las bibliotecas, la elaboración de manuales y materiales para facilitar el trabajo de los bibliotecarios y en dar respuesta a las consultas y sugerencias que plantean estos profesionales.

Asimismo asesoran para la planificación de espacios y servicios, para adquisición y distribución de equipamiento y mobiliario, para la programación de actividades y para cualquier tema que afecte al buen funcionamiento de la biblioteca y su proyección en el municipio.

Las bibliotecas municipales y los Centros de Educación de Adultos de la provincia de Teruel pueden solicitar lotes de libros para distribuir entre los miembros del club. La oferta de libros incluye obras, principalmente de narrativa, tanto clásicas como actuales.

Además, existen subvenciones destinadas a la renovación de los fondos de la biblioteca, con el objetivo de que ésta resulte más atractiva para los usuarios, así como para las actividades de animación a la lectura, destinadas a todo tipo de público, tanto adulto como infantil y juvenil.