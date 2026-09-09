Red Eléctrica concluye la construcción de la subestación de Calatorao

Subestación de Red Eléctica en Calatorao. - RED ELÉCTRICA.

CALATORAO (ZARAGOZA), 9 (EUROPA PRESS)

Red Eléctrica, la empresa de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha concluido la construcción de la nueva subestación eléctrica de Calatorao 220 kV, ubicada en esta localidad zaragozana.

Se trata de una infraestructura estratégica para el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos e industriales en la provincia a los que proporcionará alimentación eléctrica, contribuyendo así al impulso de la actividad económica y a la creación de empleo.

Además de la subestación Calatorao, que ya está en servicio, el proyecto ha conllevado también una línea de doble circuito de 1,5 kilómetros de longitud para conectarla a la red de transporte a través de la línea Jalón-Los Vientos 220 kV. Este trazado, que discurre por los términos municipales de Épila y Calatorao, incorpora salvapájaros de última generación como medida de protección de la avifauna. La inversión conjunta ha ascendido a 8,8 millones de euros.

La construcción de la subestación de Calatorao, configurada con tecnología de doble barra y diseñada para alimentar a consumidores conectados directamente a la red de transporte, daba comienzo en el primer trimestre del pasado año.

La sostenibilidad y la minimización del impacto ambiental han sido constantes durante el desarrollo de toda la obra, como muestra por ejemplo la reutilización de los materiales procedentes de la excavación, que se han usado para conformar la plataforma sobre la que se asienta, evitando así generar residuos y recurrir a transportes externos de materiales.

La colaboración con los Ayuntamientos de Calatorao y Épila para definir la mejor implantación de la instalación ha sido constante en todo momento y ha permitido poner en marcha distintas actuaciones de retorno social vinculadas al proyecto, entre las que destacan la construcción de un punto de recogida y reciclaje de residuos o la climatización de las aulas del colegio público en la primera localidad o la instalación de luminarias led con el consiguiente ahorro energético en la segunda.