La reforma integral de la avenida Valencia comenzará en enero de 2026, durará un año y costará 6,5 millones

La reforma integral de la avenida Valencia, en el distrito Universidad, comenzará en enero de 2026, se prolongará durante doce meses y tiene una inversión de 6,65 millones, que supone un ahorro más de 173.000 euros que es la oferta presentada por la empresa Vialex Constructora Aragonesa, a la que el Gobierno de Zaragoza le adjudicará el proyecto en la reunión prevista este jueves.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado a conocer esta adjudicación de este proyecto de reforma integral de 14.000 metros cuadrados, 550 metros lineales desde la calle Tomás y Bretón hasta la avenida Goya.

Asimismo, se renovarán el colector "estratégico" en el saneamiento de la ciudad, además tres tuberías, que supondrán un aprovechamiento de los recursos naturales como es el agua evitando roturas y fugas, al tiempo que ofrece una mayor sostenibilidad de la red de saneamiento.

También se sustituirá el alumbrado por luminarias de tecnología LED de bajo consumo y se renovará la escena urbana para generar un espacio "más amable y más verde", ha destacado la alcaldesa.

Se plantarán 96 nuevos árboles; se renovarán dos zonas verdes, como la plaza de la confluencia de la calle Tomás y Bretón con la avenida Valencia, que tendrá más masa vegetal y zona infantil, y la parte inferior de la avenida Valencia, en el cruce con la calle José Lorente, que se ampliará para crear una nueva plaza, que hasta ahora era una zona de circulación, y permitirá que los vecinos puedan disfrutar de una zona de esparcimiento.

BONIFICACIONES AL COMERCIO AFECTADO POR OBRAS

El proyecto contempla tres carriles, dos de subida y el tercero de bajada para uso exclusivo del carril bus que se prolongará hasta la avenida Goya en lugar de desviarse por la calle Fueros de Aragón liberando espacio para crear una nueva plaza. El carril bus tendrá balizas luminosas que se iluminarán al paso de los vehículos para advertir a los peatones de su presencia y así mejorar la seguridad vial en sentido centro.

Otra modificación es la del carril bici que se traslada al lado de los números impares y discurrirá en el nivel de la acera, pero separado tanto de los vehículos como de los peatones. Esa separación se realizarán mediante el parterres de plantas arbustivas que recorre la mayor parte del trazado y la línea de arbolado.

El desarrollo de la obra y su afección al tráfico rodado se analizará con la constructora adjudicataria para acometer un plan de movilidad. "Mañana se va a adjudicar y una vez que esté firmado el contrato, nos sentaremos a trabajar con la constructora para minimizar las molestias y para ver cómo se pueden compatibilizar los tiempos de la obra con las mínimas molestias a la movilidad", ha precisado la alcaldesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que el objetivo además de las mejoras en las infraestructuras es que la calle no solo sea de paso, sino que invite a estar en ella y así contribuir a revitalizar el comercio".

Precisamente, se aplicará el plan de ayuda a los comercios en obras para lo que se reunirán con los comerciantes para informarles de las ayudas de 400 euros al mes y las bonificaciones a las que tienen derecho en el IBI y posteriormente ayudarles con un plan Volveremos específico para obras en cuanto sea el mejor momento que estimen que suele ser con la apertura de las nuevas calles.

CALLE UTRILLAS

Chueca ha avanzado que el Gobierno de Zaragoza de este jueves también adjudicará otra obra "muy importante" para los vecinos del distrito de Las Fuentes, que es la calle Utrillas. Se adjudicará este proyecto por casi 700.000 euros a Áridos y Excavaciones Carmelo, Lobera, que intervendrá en una superficie de 1.936 metros cuadrados y también comenzará en enero de 2026.

En la actualidad, esta calle cuenta con aceras muy estrechas y la mayoría del espacio está ocupado por los coches y carece de vegetación. "Nuestro objetivo es crear una calle más amable para sus vecinos, segura y con mayor calidad ambiental", ha señalado Natalia Chueca.

Sus dimensiones y accesos impiden la plantación de arbolado pero la reforma incorporará parterres en diferentes puntos de la calle con arbustos y plantas vivaces. La calzada y las aceras se proyectan a distinto nivel por seguridad debido al tráfico rodado que hace uso de la calle.

El proyecto propone trasladar al lado de los impares el estacionamiento y la reserva de carga y descarga y generar una zona de aparcamiento para motos, bicis y VMPs --patinetes--. La reforma se aprovechará para mejorar también la intersección con la calle Florentino Ballesteros, ejecutando orejetas que amplíen el espacio peatonal y la accesibilidad.

En el subsuelo, se renovará toda la red de saneamiento y las canalizaciones de alumbrado. Además se eliminarán las farolas de las fachadas y se instalará iluminación con tecnología led en las aceras para evitar la luz intrusa en los domicilios.

"Esta reforma integral se suma a la que hemos ejecutado en el distrito, como la de la calle Belchite, y confirma la apuesta inversora que estamos realizando en Las Fuentes y el resto de barrios de la ciudad. Después de años de abandono, la mejora de las calles de nuestros distritos es una realidad", ha remarcado Natalia Chueca.

EL PORTILLO

Con estas dos nuevas adjudicaciones se continúa el trabajo en marcha con proyectos de obras en torno a los 31 millones de euros, ha comentado la alcaldesa para citar la avenida Navarra, que estará terminada a finales de diciembre; las calles Gil Morlanes, Matadero y la plaza San Miguel y calle Coso.

Asimismo, en 2026 comenzará la reforma de la avenida Valencia, las calles Pedro Cerbuna y Doctor Iranzo.

Antes de que finalice el año, se actuarán en la "gran" obra de El Portillo, donde el Ayuntamiento de Zaragoza trabajará de forma conjunta con Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) de la que forma parte. Se acometerá una coordinación técnica para poder organizar una comisión en torno a la movilidad y las afecciones, que, al igual que en la obra de la calle Coso y plaza San Miguel, logre minimizar las molestias a los vecinos y a la movilidad del entorno, además de que se acompañará con el plan de comercios.

Chueca ha detallado que en primer lugar se creará, este mismo mes de noviembre, la comisión técnica de trabajo para hacer un plan de obras en coordinación con la constructora para adecuar los trabajos de la zona a la movilidad de la ciudad: "Son los ajustes finos que tendremos que hacer en los próximos días trabajando de la mano con la constructora que va a llevar a cabo la obra de El Portillo para poder optimizar los planes y que haya una buena coordinación. Yo creo que eso es lo más importante".