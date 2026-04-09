La reforma integral de la calle Pedro Cerbuna se adjudica por 2,9 millones y las obras podrán comenzar en mayo

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, presenta la reforma integral de la calle Pedro Cerbuna - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza va a adjudicar en su próxima reunión las obras de la reforma integral de la calle de Pedro Cerbuna, en el distrito de Universidad. Los trabajos, que podrán comenzar así a lo largo de mayo, durarán 9 meses y se ejecutarán por Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL, con una inversión municipal de 2.897.277,24 euros.

Así lo ha detallado este jueves el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha realdato que estas obras "transformarán este eje viario en todo su trazado, desde la calle de Violante de Hungría hasta la de Corona de Aragón, lo que suponen 570 metros de longitud y una superficie de 8.550 metros cuadrados".

"Además de una mejora de la movilidad peatonal, habrá nuevas plantaciones y zonas verdes, se potenciará el uso y convivencia de bicicletas y vehículos de movilidad personal, se ganará en confort visual con el nuevo alumbrado público, y se renovarán las redes del subsuelo", ha resumido Serrano.

En este sentido, ha querido agradecer el trabajo desarrollado por el Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios que, además, ha realizado un estudio individualizado de cada uno de los árboles existentes en la calle y que en su gran mayoría se integrarán en el diseño de la reforma.

Toda esta información, los plazos, la movilidad o la redistribución de las cargas y descargas durante las obras, se tratarán por los técnicos municipales junto a comerciantes, hosteleros y vecinos, a quienes se convocará a una reunión previa al inicio de los trabajos.

EN MAYO

Unas obras que "podrán comenzar a lo largo del mes de mayo", ha apuntado Víctor Serrano. La calle de Pedro Cerbuna linda con la Ciudad Universitaria de Zaragoza y cuenta con una gran cantidad de actividad por parte de la comunidad educativa, haciendo que en la misma haya numerosos bares y otros establecimientos.

La gran afluencia en la zona, y más concretamente a las terrazas de los bares, provoca en muchas ocasiones problemas para el tránsito peatonal en una de sus aceras. Por ello, la modificación en la sección de la calle con aceras más anchas y un entorno más agradable en la misma mejorará el tránsito peatonal de esta calle.

Así, se definirá la mejora viaria y de movilidad de la calle de Pedro Cerbuna, así como la renovación de sus servicios, modificando la sección transversal. Para mejorar la movilidad y crear un espacio urbano más amable para el peatón, se ampliarán las aceras y se realizará la plantación de nuevo arbolado así como la construcción de unas bandas ajardinadas en distintos tramos.

También se dotará a la calle de nuevo mobiliario para crear zonas estanciales que sirvan para favorecer las relaciones interpersonales de los usuarios. En concreto, se plantea, con carácter general, una calzada de un único carril de circulación, como el actual, de 3,50 metros de ancho y aceras a distinto nivel de aproximadamente 6 metros de ancho con zonas de estacionamiento junto a la acera de los números pares, si bien eliminando parte de las plazas para ganar espacio para el peatón.

Se renovará parte de las redes de abastecimiento y de saneamiento de agua retirando las conducciones existentes. En cuanto a la instalación de alumbrado público se van a instalar columnas de 6 metros de altura con luminarias con tecnología LED por su mayor eficiencia lumínica y energética.

FASES

El proyecto afectará a toda la calle de Pedro Cerbuna, así como a las intersecciones con las calles Violante de Hungría, Domingo Miral, Andrés Giménez, Menéndez Pelayo, Corona de Aragón y la plaza San Francisco. En todo el trazado, el proyecto se va adaptando a sus dimensiones y elementos, por lo que se dibujan tres secciones distintas en su recorrido

En el tramo 1 comprendido entre las calles de Violante de Hungría y Domingo Miral, la sección está compuesta por la acera de los números pares de 4,90 metros de anchura que incluye una plantabanda de 1,90 metros de ancho; la acera de los impares de 3,85 metros donde se conserva el arbolado existente en alcorques; un carril bici bidireccional de 2,50 metros de ancho, a cota de calzada adosado a la acera de los números pares; y una calzada con un solo carril de circulación de ancho constante de 3,50 metros.

En el segundo tramo, entre Domingo Miral y la plaza San Francisco, la sección está compuesta por la acera de los pares, que variará su tamaño entre las áreas sin estacionamiento, de 5,45 metros de anchura con plantabandas; y las áreas con estacionamiento, de 3,75 metros de anchura; la acera de los impares de 5,45 metros de anchura y que incluye en algunos tramos una plantabanda; una banda de estacionamiento en ciertos tramos junto a los pares; y se mantiene la calzada con un solo carril de circulación de ancho constante de 3,50 metros.

Finalmente, en el tercer tramo, entre la plaza de San Francisco y la calle de Corona de Aragón, la sección está compuesta por la acera de los números pares de 3,80 metros de ancha donde se incluye plantación de árboles en alcorque; la acera de los impares de 4,10 metros de ancha donde se conserva el arbolado existente; y la calzada de dos carriles de circulación en el mismo sentido que el actual, de ancho constante de 6,90 metros.