Los regantes de la provincia de Huesca, reconocidos con el Galardón Félix de Azara 2026

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca celebrado este mediodía ha aprobado por unanimidad conceder el XXVIII Galardón Félix de Azara a los regantes de toda la provincia. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

HUESCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca ha aprobado por unanimidad conceder el XXVIII Galardón Félix de Azara a los regantes de toda la provincia, en reconocimiento a su papel clave en la gestión sostenible del agua, el desarrollo rural y la conservación del medioambiente.

Este máximo reconocimiento institucional distingue así la labor de un colectivo esencial para el territorio altoaragonés, representado por entidades como Riegos del Alto Aragón y el Canal de Aragón y Cataluña, dos de los sistemas hidráulicos más importantes de España y de Europa.

La Diputación ha valorado especialmente la contribución de los regantes a la vertebración del territorio, destacando que su actividad va más allá del riego agrícola. Estas infraestructuras han permitido llevar agua a zonas donde antes no existía, garantizando el abastecimiento a poblaciones enteras y asegurando el suministro incluso en periodos de sequía.

UN MOTOR DE DESARROLLO PARA EL MEDIO RURAL

El impacto de estos sistemas hidráulicos ha sido determinante en la transformación del paisaje y de la economía provincial. Gracias al desarrollo del regadío, amplias zonas tradicionalmente áridas se han convertido en terrenos fértiles, capaces de sostener miles de explotaciones agrarias.

Este modelo ha contribuido a generar empleo, fijar población y evitar el abandono del medio rural, consolidando una actividad económica clave para la provincia. La red de regadíos se ha convertido así en un elemento estructural que articula el territorio y favorece su cohesión.

Además del suministro agrícola, estas infraestructuras han permitido garantizar el acceso al agua potable en numerosos municipios, reforzando la calidad de vida de miles de personas y asegurando un recurso básico en contextos de creciente escasez hídrica.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN DEL AGUA

El reconocimiento también destaca el esfuerzo realizado por las comunidades de regantes en la modernización de sus sistemas. En los últimos años, el sector ha apostado por la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar el uso del agua y mejorar la eficiencia de las infraestructuras.

Entre estas mejoras destacan la digitalización de procesos, la implantación de sistemas de telemando remoto, la automatización de captaciones o la sustitución de compuertas manuales por sistemas motorizados. Asimismo, se ha impulsado el uso de energías renovables en la gestión del agua, reduciendo el impacto ambiental de estas instalaciones.

Esta transformación tecnológica tiene un objetivo claro: aprovechar mejor los recursos hídricos y adaptarse a los retos derivados del cambio climático, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

UN RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO COLECTIVO

Con la concesión del Galardón Félix de Azara, la Diputación quiere reconocer el trabajo de generaciones de regantes que han contribuido a construir este modelo de gestión del agua. Se trata, además, de poner en valor una forma de entender el medio rural basada en el equilibrio entre actividad humana y conservación del entorno.

El galardón distingue no solo la función productiva del agua, sino también su gestión responsable, su uso compartido y su papel como elemento vertebrador del territorio. Una combinación de tradición, innovación y compromiso ambiental que encaja con el espíritu de estos premios.

La institución provincial trabaja ya en la organización de la gala de entrega de los XXVIII Premios Félix de Azara, en la que se hará entrega de este reconocimiento junto al resto de distinciones. La fecha y el lugar del acto se darán a conocer próximamente.

Con este premio, Huesca pone en valor el papel estratégico de sus regantes, destacando su contribución al desarrollo sostenible y al futuro del territorio.