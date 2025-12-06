La regeneración del Huerva devuelve la dignidad a un río en su tramo urbano a su paso por Zaragoza

Archivo - Infografía de la regeneración del río Huerva a su paso por Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de regeneración del Huerva, en su tramo urbano que atraviesa Zaragoza, supone devolver la dignidad a este río que ha sufrido un estado de degradación a lo largo de los años, y que los vecinos puedan disfrutar de este cauce que serpentea el centro de la ciudad y abrirlo a nuevos usos.

Esta iniciativa pretende recuperar este importante corredor natural y conectarlo con la ciudad, transformando un espacio natural degradado en uno de mayor calidad ambiental y de bienestar donde la ciudadanía pueda disfrutar y valorar su biodiversidad.

Se interviene en dos tramos urbanos del río a lo largo de 2,5 kilómetros, tienen una duración de 15 y 8 meses cada uno que se realizan a un mismo tiempo y concluirá en verano de 2026. El primero tiene un coste de 8,85 millones y el segundo supera los 23 millones.

Cuenta con financiación de dos convocatorias de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea NextGenerationEU, para cuyo desarrollo se han obtenido cerca de 5 millones de euros. A ello se suman hasta 20 millones de euros que ha comprometido el Gobierno de Aragón dentro de los acuerdos de la Comisión Bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza, que aporta 7 millones.

El primer tramo comprende desde el puente de Blasco del Cacho --a la altura de los antiguos viveros Sopesens-- hasta la Gran Vía, que son 1,2 kilómetros, con una inversión de 16 millones de euros y 15 meses de ejecución. El segundo tramo se trabaja en paralelo desde la calle Miguel Servet hasta la desembocadura en el Ebro, es de una longitud de 1,3 kilómetros, con una inversión de 8 millones de euros, y un tiempo de ejecución de 8 meses.

Se ha estructurado en dos fases. La primera se inicia en noviembre de 2024 y consiste en la limpieza del entorno del cauce, la retirada de escombros, el apeo de árboles muertos o dañados, el tratamiento de especies invasoras y la eliminación de antiguas estructuras para abrir accesos que permitan las tareas de recuperación del río.

También se han configurado sendas peatonales y un tanque de tormentas bajo lo que será el nuevo parque junto a la calle Marina Española. Asimismo, se han renovado las tuberías de saneamiento y abastecimiento de las calles del entorno.

En el segundo tramo, a la altura de Camino de las Torres, se ejecuta la renovación de un gran colector, se ha dotado al río de una mayor amplitud de cauce y se ha aumentado la abertura de desagüe que reduce la peligrosidad ante las crecidas.

Esta primera fase de las obras supone una inversión de 8,4 millones de euros y cuentan con la financiación y el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, del Gobierno de Aragón y de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea y NextGenerationEU.

LA FASE DOS

La segunda fase del sendos tramos se inicia en septiembre de 2025 y tienen 15 y 8 meses de plazo de ejecución, y se ha adjudicado a la UTE Construcciones MLN-Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental SL.

El proyecto contempla la plantación de más de 160.000 unidades de árboles, especies arbustivas y plantas, además de la puesta en servicio de ocho parques a lo largo del trazado urbano del río: cinco nuevos en el primer tramo hasta la Gran Vía y la renovación de otros tres en su trazado final hasta la desembocadura en el Ebro.

En el tramo más aguas arriba --desde el puente Blasco del Cacho a Gran Vía-- se ha previsto una pasarela peatonal de 25 metros de largo que comunicará las calles Viva España y Manuel Lasala; el diseño incluye escaleras y rampas para mejorar el acceso con soluciones basadas en la naturaleza mediante sendas inundables.

Se trabaja en la creación de nuevos taludes verdes, graderío y rampas mediante el sistema de muros krainer-- que entrelaza madera con vegetación en lugar de usar hormigón-- para una mayor integración ecológica.

Además se crearán tres nuevos pequeños parques: en los antiguos viveros Sopesens, a la altura de la calle Bruno Solano y Emperador a la altura de la calle Juan Pablo Bonet. Se habilitarán cajas nidos para aves, refugios para murciélagos y hoteles de insectos, como los que ya se instalaron en la ampliación del parque Pignatelli.

A petición vecinal se pacificarán e integrarán seis calles del entorno: Manuel Lasala, Marina Española, Río Huerva, Martín Ruizanglada, Genoveva Torres y Catalina Salazar. En función de las necesidades se optará por plataforma única o tráfico pacificado, además de ensanchar las aceras en las que habrá parterres y nuevo arbolado.

El tramo segundo --desde Miguel Servet a la desembocadura en el Ebro-- tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Se ha comenzado con la revisión de los trabajos de la fase 1 de retirada de materiales que obstaculizan el cauce, el control de especies invasoras y la mejora de las sendas a lo largo del río.

Otra novedad es el rediseño de la red de riego, la renovación de la iluminación y de todas las barandillas, junto al nuevo mobiliario incluidos bancos y papeleras.

La accesibilidad es una de las principales características que supondrá la regeneración del Huerva, ya que en la actualidad presenta dificultades para personas con problemas de movilidad. Para solucionarlo se pretende facilitar el acceso al propio cauce y reconectar el río con la ciudad mediante senderos peatonales a lo largo y ancho de este bosque de ribera.

Las sendas tendrán pavimento permeable y barandilla para ofrecer mayor seguridad ante la proximidad al río. Se sustituirá la rampa del paseo Echegaray y Caballero por otra totalmente accesible. También en la margen derecha, una nueva escalera salvará el desnivel a la altura de la gasolinera del Camino de las Torres.

En el ámbito de la mejora de la biodiversidad, al igual que en el tramo 1, se renovará la vegetación de ribera, se construirán refugios de anfibios, además habrá cajas nido, refugios de murciélagos y hoteles de insectos.

"EL MÁS IMPORTANTE DE EUROPA"

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha subrayado que es el proyecto de infraestructura verde "más importante que hay hoy en Europa".

Ha argumentado que "no solo va a cambiar la ciudad, sino la relación de los zaragozanos con un río que, hasta ahora, vivía a sus espaldas, sino que se convertirá en una infraestructura potente que se podrá disfrutar, va a generar zonas verdes y espacios de esparcimiento que harán que Zaragoza sea homologable a cualquier ciudad europea y moderna que tiene en sus ríos un atractivo y no un problema".

En declaraciones a Europa Press, Serrano ha trasladado que el Gobierno de Zaragoza "se siente orgulloso" de acometer esta regeneración del segundo río de la ciudad porque "tras décadas de olvido y de ser un cuarto oscuro en la ciudad, es el proyecto de regeneración más importante que hay en una ciudad europea".

Al respecto, ha apostillado que así lo ha entendido no solo el Ayuntamiento de Zaragoza sino también el Gobierno de Aragón y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que Zaragoza tenga un sistema de biodiversidad natural que va a enriquecer la vida de todos los vecinos.

Por su parte, la consejera de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha destacado la parte de concienciación medioambiental y de la sensibilización de este proyecto "estratégico de ciudad" que se está creando en el centro de Zaragoza. El objetivo es que los entornos naturales y los espacios verdes estén bien cuidados, accesibles y sean para el disfrute de todos los zaragozanos, que "son, al final, los dueños de estos espacios, que el Ayuntamiento renaturaliza y mejora para que impacte en su calidad de vida".